مذاکرات چنی در اسلام آباد ارتباطی با مسائل ایران نداشت

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از فرانس پرس، "تسنیم اسلام" سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درگفتگو با شبکه تلویزیونی رسمی این کشور تاکید کرد که موضوعات مربوط به ایران و مسائل خاورمیانه در گفتگوهای صورت گرفته روز دوشنبه دیک چنی با مقامات پاکستانی مورد بحث و بررسی طرفین قرار نگرفت.

وی خاطرنشان کرد که دیک چنی در این سفر بویژه درباره نگرانی های آمریکا از حملات اخیر القاعده در افغانستان با مقامات پاکستانی به گفتگو پرداخت.

اسلام همچنین افزود: مقامات پاکستانی نیز از اخبار کذبی که در مطبوعات آمریکا علیه پاکستان منتشر می شود، ابراز ناخرسندی کردند.

دیک چنی روز گذشته پس از توقف کوتاه در مسقط - پایتخت عمان - به صورت غیرمنتظره وارد اسلام آباد شد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواستار اقدامات جدی تر اسلام آباد درتعقیب و بازداشت اعضای القاعده و طالبان شد.

درخواست چنی از مشرف درحالی انجام می شود که از چندی پیش آمریکایی ها تبلیغات گسترده ای را درباره اسکان و تجهیز نیروهای طالبان در پاکستان آغاز کرده اند.