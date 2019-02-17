به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه به بهانه شعارهای یهودی ستیزانه گروهی از معترضین، جلیقه زردها در این کشور را به شدت محکوم کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که عده‌ای از معترضین دیروز شعارهایی را علیه آلن فینکل‌کوت روشنفکر و فیلسوف فرانسوی که در حال عبور از کنار آنها بود سردادند. ماکرون نیز به بهانه این رویداد، گفت که چنین حوادثی را تحمل نخواهد شد و جلیقه زردها را محکوم کرد.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، تعداد معترضین در روز شنبه در سراسر کشور ۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است که از این تعداد، ۵ هزار نفر در پاریس به خیابان ها آمده بودند.

معترضین تعداد شرکت‌کنندگان را بسیار بیشتر از این ارقام اعلام می‌کنند و یکی از آنها به خبرگزاری فرانسه گفت که تنها در پاریس، ۱۵ هزار نفر به خیابان‌ ها آمده بودند.