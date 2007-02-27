1400 ساعت برنامه رادیو تلویزیونی درباره پیامبر (ص) تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری 371 ساعت برنامه در قالب هزار و 749 عنوان برنامه پیرامون نبی مکرم اسلام (ص) در 20 شبکه استانی سیما تولید شده است. شبکه استانی صدا نیز در این مدت هزار و 30 ساعت برنامه در قالب پنج هزار و 224 عنوان پیرامون پیامبر اعظم (ص) ساخته است.

از میان شبکه های استانی سیما، استان اردبیل با تولید بیش از 45 ساعت، استان سمنان با تولید 45 ساعت و استان ایلام نیز با تولید 35 ساعت برنامه در صدر آمار برنامه های تولیدشده در سیمای استان ها قرار گرفته اند. از میان شبکه استانی صدا نیز صدای خلیج فارس با تولید بیش از 123 ساعت، استان یزد با 86 ساعت و استان مازندران نیز با تولید 71 ساعت برنامه بیشترین میزان تولید برنامه طی شش ماهه اول سال جاری پیرامون پیامبر اعظم (ص) را به خود اختصاص داده اند.