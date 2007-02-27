نمایش چهار فیلم ایرانی در هفته فیلم سارایوو

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی "بید مجنون" مجید مجیدی، "خیلی دور، خیلی نزدیک" سیدرضا میرکریمی، "ما همه خوبیم" بیژن میرباقری و "باغ‌های کندلوس" ایرج کریمی در هفته فیلم ایران در سارایوو به نمایش درمی‌آیند. این برنامه به همت رایزنی فرهنگی ایران و همکاری اداره کل همکاری‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.



روزهای فیلم ایران در چارچوب فستیوال زمستانی سارایوو برگزار می‌شود و هر سال یکی از هنرهای برجسته ایرانی در آن شرکت می‌کند. قرار است در مراسم افتتاحیه این برنامه محمدرضا عباسیان کارگردان فیلم مستند "قانا" به پرسش‌های منتقدان و علاقمندان پاسخ دهد.