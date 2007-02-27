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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۲۵

نمایش چهار فیلم ایرانی در هفته فیلم سارایوو

روزهای فیلم ایران با نمایش چهار فیلم برجسته ایرانی از 15 اسفندماه به مدت چهار روز در شهر سارایوو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی "بید مجنون" مجید مجیدی، "خیلی دور، خیلی نزدیک" سیدرضا میرکریمی، "ما همه خوبیم" بیژن میرباقری و "باغ‌های کندلوس" ایرج کریمی در هفته فیلم ایران در سارایوو به نمایش درمی‌آیند. این برنامه به همت رایزنی فرهنگی ایران و همکاری اداره کل همکاری‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

روزهای فیلم ایران در چارچوب فستیوال زمستانی سارایوو برگزار می‌شود و هر سال یکی از هنرهای برجسته ایرانی در آن شرکت می‌کند. قرار است در مراسم افتتاحیه این برنامه محمدرضا عباسیان کارگردان فیلم مستند "قانا" به پرسش‌های منتقدان و علاقمندان پاسخ دهد.

کد مطلب 454503

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