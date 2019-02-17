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۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

معاون صنایع دستی کشور:

ایران رتبه اول ثبت شهرهای جهانی را دارد

ایران رتبه اول ثبت شهرهای جهانی را دارد

شیراز _ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: ایران به عنوان اولین کشور از لحاظ ثبت شهرهای جهانی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا محمودیان عصر یکشنبه در همایش معرفی آباده به عنوان شهر جهانی افزود: در آذر ماه گذشته کشور ایران با ثبت سه شهر در حوزه جهانی، ایران به عنوان اولین شهر از لحاظ ثبت جهانی معرفی شد.

محمودیان اظهار داشت: کشور ایران با فاصله بسیار ناچیز به عنوان از کشور چین به عنوان سومین کشور از لحاظ تولید صنایع دستی معرفی شده است.

وی ادامه داد: دکتر مونسان با پیگیری های مجدانه جهانی شدن پرونده های ملی صنایع دستی را در دستور کار قرار داده اند.

محمودیان بیان کرد:خوشحالم که اینک با سری بالا و با غرور و افتخار همگی ما در جشن جهانی منبت حضور داریم.

وی افزود: جهانی شدن یعنی برند شدن، دیده شدن و انشاله در جشن یک سالگی جهانی منبت تاثیرات این اتفاق مهم در صادرات صنایع و حضور گردشگران را به نمایش خواهیم گذاشت.

کد مطلب 4545033

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