ایران رتبه اول ثبت شهرهای جهانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، پویا محمودیان عصر یکشنبه در همایش معرفی آباده به عنوان شهر جهانی افزود: در آذر ماه گذشته کشور ایران با ثبت سه شهر در حوزه جهانی، ایران به عنوان اولین شهر از لحاظ ثبت جهانی معرفی شد.

محمودیان اظهار داشت: کشور ایران با فاصله بسیار ناچیز به عنوان از کشور چین به عنوان سومین کشور از لحاظ تولید صنایع دستی معرفی شده است.

وی ادامه داد: دکتر مونسان با پیگیری های مجدانه جهانی شدن پرونده های ملی صنایع دستی را در دستور کار قرار داده اند.

محمودیان بیان کرد:خوشحالم که اینک با سری بالا و با غرور و افتخار همگی ما در جشن جهانی منبت حضور داریم.

وی افزود: جهانی شدن یعنی برند شدن، دیده شدن و انشاله در جشن یک سالگی جهانی منبت تاثیرات این اتفاق مهم در صادرات صنایع و حضور گردشگران را به نمایش خواهیم گذاشت.