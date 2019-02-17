سال ۹۹ هرمزگان مشکل تخت بیمارستانی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری و افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی هرمزگان که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن خیر مقدم به حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان، بیان داشت: در مصوبات سفر دور دوم تعداد طرح های مصوب ۴۱ طرح با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان است. دو پروژه به اتمام رسید و ۷ پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی ، ۱۶ پروژه پیشرفت زیر ۴۰ درصد بوده است.
همتی ادامه داد: از میناب تا جاسک یک لاین جاده اصلی استاندارد با بیش از ۱۱ متر عرض تکمیل میشود، ساخت هزار جاده روستایی در سال ۹۶ را داشتهایم که هزار کیلومتر دیگر را نیز برای ۹۸ پیشبینی کردهایم؛ در بخش بهداشت و درمان تفاهمنامهای منعقد کردیم برای ساخت ۳۵۰ واحد مرکز بهداشت و درمان که بیش از ۳۰ درصد آنها آماده بهرهبرداری است؛ در بحث بیمارستانها نیز در سفر قبلی رئیسجمهور طرح توسعه نزدیک به هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستان در هرمزگان شروع شده که چند بیمارستان مستقل و موجود را توسعه میدهیم.
وی اضافه کرد: بیمارستان زنان و زایمان شهر بندرعباس با ۱۳۰ تخت خواب تا ۳ ماه دیگر آماده میشود، یک بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی، یک بیمارستان ۲۷۰ تخت خوابی با مشارکت پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس، بیمارستان کودکان با ۱۶۰ تخت خواب، بیمارستان میناب با ۱۶۰ تخت خواب عملیاتشان شروع شده است؛ سال ۹۹ سال افتتاح بیمارستانهای بزرگ هرمزگان است که برای ۲۰ سال آینده دغدغههای هرمزگان را درزمینهٔ درمان برطرف خواهد کرد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه توسعه بیمارستانهای بندرخمیر، بستک، جاسک و ... را نیز در برنامه داریم، تصریح کرد: در خانه بهداشت و بیمارستانها بهاندازه کل سرمایهگذاریهای قبل و بعد انقلاب در دولت یازدم و دوازدهم در هرمزگان کار شده که باید دیده شود.
همتی عنوان کرد: ۱۵ آبشیرینکن برای روستاهای هرمزگان تاکنون ساخته شده، ساخت دو آبشیرینکن بزرگ ۱۰۰ هزار مترمکعب و یکمیلیون مترمکعبی در این دولت شروع شده است، راهاندازی این دو آبشیرینکن بزرگ و آزاد شدن آب سد استقلال خدمتی درازمدت پایدار و اساسی است و نجات دشت میناب برای کشاورزی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پس از سفر قبلی رئیسجمهور فاضلاب بندرعباس را با تضمین دولت به بخش خصوصی واگذار کردیم، بیان کرد: در همین مدت آلودگی فاضلاب از ۱۰۰ به زیر ۶۰ رسیده است، یکی از پروژههای اصلی در سال آینده برطرف کردن این دغدغه است؛ بخشی از فاضلاب تصفیهشده نیز در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری برای توسعه فضای سز گام بردارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در قشم مردم درزمینهٔ آب معضلات زیادی داشتند که الآن به شرایط مطلوبی رسیده است، ابراز کرد: بهزودی دغدغه آب برای کل روستاهای قشم برطرف خواهد شد؛ در پارسیان طرح منطقه ویژه رها شده بود که اکنون در حال کار است، سرمایهگذاریهای خوبی در این مدت در منطق ویژه پارسیان در حال شکلگیری است که از دستاوردهای این دولت است.
همتی با اشاره به اینکه هر سه فاز پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس در این دولت کامل و سرمایهگذاری شده است، اظهار کرد: ساخت نیروگاه در منطقه ویژه خلج فارس، ساخت چند واحد فولادی، ساماندهی که در جزایر در حال شکلگیری است، رتبه اول آبیاری قطرهای در بخش کشاورزی، حمایت در بخش گلخانهای کشاورزی در این دولت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ساخت سد گابریک و سرنی در این دولت شروع شده است، افزود: تقویت و حل برخی مشکلات دانشگاهها و پارک علم و فناوری، تولید و ایجاد زمینههای مستعد پرورش میگو، ساخت ۸ هزار هکتار سایت پرورش میگو داریم، ۶ هزار هکتار زمین در دست احداث ساخت پرورش میگو، از کارهای دولت یازدهم و دوازدهم است، برای این سفر ریاستجمهوری قصد دارم ساخت ۲۱ هزار هکتار سایت پرورش میگو را به تصویب برسانم تا در سال ۹۸ بهرهبرداری کنیم و به ۳۵ هزار هکتار پوشش برسیم؛ لازم به ذکر است این امر ظرفیت اشتغال عظیمی در استان هرمزگان ایجاد میکند.
استاندار هرمزگان ادامه داد: ساماندهی ایجاد حوضچههای گردشگری و صیادی، ساخت خط دوم راهآهن بندرعباس به تهران، تحولاتی که در سفرهای دریایی ایجاد شده، کارهای خوبی که در روستاها با مشارکت بنیاد مسکن انجام شده، پیشتازی در بازسازی بافت فرسوده در کشور، اینها اتفاقاتی است که در این دولت افتاده است.
همتی با اشاره به اینکه افزایش نیروی برق استان هرمزگان، افزایش تولید برق و انتقال و توزیعش دستاوردهای این دولت است، تصریح کرد: هرچند در بحث گازرسانی در هرمزگان عقب هستیم اما شروع آن در همین دولت بوده، ایجاد چند شهرک صنعتی جدید، ساخت سیلوی مدرن برای نگهداری گندم، تحول در کیفیت آموزش پرورش و ارتقا از رتبه ۲۷ به رتبه ۱۷ در کسب نتایج کنکور در کشور، ساخت بزرگترین و مدرنترین سایت پرورش ماهی در قفس از خدمات دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی عنوان کرد: دو نیروگاه کلاس اف در بندرعباس و قشم سال ۹۸ آماده بهره برداری خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه حجم عملیات عمران و آبادانی و سرمایهگذاری در هرمزگان در حال انجام است که در چندین استان رویهم اجرا نمیشود، عنوان کرد: برنامههای بزرگی در حد افتتاح توسط ریاستجمهور و معاون رئیسجمهور در سالهای ۹۸ و ۹۹ داریم و قصد دارم قول سفر رئیسجمهور در سالهای آینده را نیز بگیرم، که اینها همه نشانه جنبوجوش و تحول و کار است.
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