به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با انتخاب ناصر ممدوح به عنوان رئیس جدید انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و حسین بزرگی فینی به عنوان مدیر جدید امور دوبلاژ، جلسه ای با حضور دکتر حسن نجفی رئیس مرکز تولید و فنی سیما، کدخدازاده مدیر سابق دوبلاژ سیما و اعضاء هیئت مدیره انجمن شامل ناصر نظامی، علی منصوری راد، علیرضا باشکندی ، منوچهر زنده دل و کسری کیانی به منظور تعامل و همکاری بیشتر واحد دوبلاژ سیما و انجمن گفتار فیلم برگزار شد.

دکتر نجفی در ابتداء این جلسه گفت: "ایران در دوبله حرف اول را می زند. از این رو باید وضعیت دوبلاژ سامان یابد و با ترسیم مثلثی که یک راس آن واحد دوبلاژ، راس دیگر انجمن گویندگان و راس سوم خدمات گیرندگان است، همگرایی منطقی بین اضلاع این مثلث ایجاد شود تا حرفه دوبله در ایران به عنوان یک ارزش ملی در دنیا مطرح شود."

رئیس مرکز تولید و فنی سیما در ادامه از زحمات مجتبی کدخدازاده، مدیر سابق دوبلاژ سیما، تشکر و قدردانی کرد و گفت: "این تغییر و تحولات مدیریتی در واقع عوض شدن مدل خدمت و استفاده از نیروی فکری در حوزه های دیگر است." ناصر ممدوح، رئیس جدید انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم، نیز تلاش برای ارتقاء سطح کیفی دوبله آثار را از جمله اهداف انجمن دانست.

معلمی، قائم مقام رئیس مرکز تولید و فنی سیما گفت: "دوبله کاری حساس، هنری و خلاقانه است و باید با ارائه راهکار منطقی و ایجاد اطمینان خاطر در خدمات گیرنده ها برای سامان دادن وضعیت دوبله با بهره مند شدن از تجهیزات سازمان و نیروی انسانی برای ارائه آثاری با کیفیت بهتر اقدام شود."

وی لزوم تدوین "استانداردهای دوبلاژ" را یادآور شد و اظهار کرد: "امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی روز به روز شاهد ارائه کارهای خوب، بزرگ و ماندگار باشیم و حرمت حرفه دوبله و دوبلاژ حفظ شود. این امر با همکاری و تلاش همه اساتید دوبلاژ و کارشناسان سازمان صدا و سیما محقق می شود."