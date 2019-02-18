افزایش ۵ درصدی هزینه سفر به عتبات در نوروز ۹۸

حامد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفرهای نوروزی زائران عتبات عالیات اظهار داشت: نوروز سال جاری ۸۰۰ نفر از استان کرمانشاه در قالب ۲۰ کاروان به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی افزود: برای نوروز سال ۹۸ نیز موفق به اخذ سهمیه اعزام ۱۱۲۰ نفر در قالب ۲۸ کاروان جهت سفر به عتبات عالیات شده ایم.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه بیان داشت: اعزام به عتبات عالیات در ایام نوروز به دو صورت شامل ۱۴ کاروان پنج روزه و ۱۴ کاروان هفت روز انجام خواهد شد.

وی گفت: در مدت زمانی که سایت پیش ثبت‌نام باز بود ۵۰۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که با سهمیه ابلاغی به طور متوسط از هر پنج نفر یک نفر می تواند در قرعه کشی انخاب شود.

دارابی با بیان اینکه قرعه کشی برای اعزام های نوروزی عتبات روز سه شنبه انجام خواهد شد گفت: افراد اعزامی باید با مراجعه به سایت عتبات، نسبت به انتخاب کاروان ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: سفرهای نوروزی عتبات عالیات در بازه زمانی بیست و چهارم اسفند تا نهم فروردین ماه انجام می شود.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: سفارت عراق قیمت صدور ویزا را از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار افزایش داد و این سبب افزایش پنج درصدی سفرهای نوروزی شده است.