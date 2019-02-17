دولت به فکر سفره مردم باشد/نیاز به گفتن یک علی برکت الله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری و افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی بیان داشت: مشکلات عمده امروز مردم که با تبلیغات انقلاب به نارضایتی تبدیل شده است نان سفره هایشان است.

وی عنوان کرد: می گویند گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان است که دروغ هم نمی گویند. قیمت ماهی هم ۱۲۰ هزار تومان است و مرغ کیلوئی ۱۸ هزار تومان است. آقای رئیس جمهوری باید برای این موضوعات فکری کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه آقای رئیس جمهور مانند افتتاح پروژه های عمرانی یک علی برکت الله برای حل سفره مردم بگوید، خاطرنشان کرد: افتتاح پالایشگاه و جاده خوب است اما مشکل سفره مردم را حل نمی کند، باید بین پروژه ها و سفر مردم اولویت بندی کرد. مردم به انقلابشان خوش بین هستند.

وی تصریح کرد: کشاورزان مشکل دارند، بفرمائید به مشکل کشاورزان رسیدگی شود. کشاورزان در شرایط سختی قرار دارند. بانکها کشاورزان را زمین گیر کرده اند.