نا امنی ، سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد

دکتر فربد فدایی ، عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام داشت : به رغم وجود روحیه خوب میان مردم کشورمان ، نمی توان تاثیر منفی نگرانی های ناشی از نا امنی بر سلامت روانی جامعه را منکر شد.

این جامعه شناس تصریح کرد: برخی افراد از رابطه میان امنیت و مشکلات روانی آگاهی نسبی دارند اما واقعیت این است که بیشتر مردم جامعه ما با وجود مشاهده تاثیرها ، از چنین رابطه ای بی اطلاع هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران توضیح داد: هر اندازه که احساس نا امنی اجتماعی بیشتر باشد ، امکان بروز التهاب هایی همچون پرخاشگری ، اضطراب ، خستگی پذیری و... در میان جامعه بیشتر می شود.

این آسیب شناس متذکر شد: هر چند مسؤلان برای ایجاد امنیت در سطح شهرها ، زحمت های زیادی را متحمل می شوند ولی واقعیت آن است که میزان ارتکاب جرم ها در سالیان اخیر (نسبت به رشد جمعیت) روندی تصاعدی داشته است.

فدایی ادامه داد: متاسفانه نبود امنیت در شهرهای بزرگ (به علت بیشتر بودن جمعیت) نسبت به شهرستان ها محسوس تر است.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران یادآور شد: از سوی دیگر ، عارضه های ناشی از مسائلی مانند تحریم های غیر منصفانه علیه کشورمان ، با نمودهای اقتصادی که در جامعه می گذارد ، افزایش بزهکاری را در پی خواهد داشت.

این جامعه شناس افزود: برخی بزه ها همچون اعتیاد که میزان گرایش به آنها زیاد است ، خود عاملی برای تشدید نا امنی ها هستند. این گونه بزه ها به تبع خود ، جرم های جانبی دیگری را به همراه می آورند.