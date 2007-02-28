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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۲۴

نا امنی ، سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد

نا امنی ، سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد

نوعی نگرانی پیرامون امنیت در عامه مردم وجود دارد که از مصداقهای آن شایعاتی است که هر چند وقت یکبار درباره آلودگی هوا، زلزله ،احتمال درگیری نظامی، قتل ها و ... در جامعه مطرح می شود.

دکتر فربد فدایی ، عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام داشت : به رغم وجود روحیه خوب میان مردم کشورمان ، نمی توان تاثیر منفی نگرانی های ناشی از نا امنی بر سلامت روانی جامعه را منکر شد.

این جامعه شناس تصریح کرد: برخی افراد از رابطه میان امنیت و مشکلات روانی آگاهی نسبی دارند اما واقعیت این است که بیشتر مردم جامعه ما با وجود مشاهده تاثیرها ، از چنین رابطه ای بی اطلاع هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران توضیح داد: هر اندازه که احساس نا امنی اجتماعی بیشتر باشد ، امکان بروز التهاب هایی همچون پرخاشگری ، اضطراب ، خستگی پذیری و... در میان جامعه بیشتر می شود.

این آسیب شناس متذکر شد: هر چند مسؤلان برای ایجاد امنیت در سطح شهرها ، زحمت های زیادی را متحمل می شوند ولی واقعیت آن است که میزان ارتکاب جرم ها در سالیان اخیر (نسبت به رشد جمعیت) روندی تصاعدی داشته است.

فدایی ادامه داد: متاسفانه نبود امنیت در شهرهای بزرگ (به علت بیشتر بودن جمعیت) نسبت به شهرستان ها محسوس تر است.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان ایران یادآور شد: از سوی دیگر ، عارضه های ناشی از مسائلی مانند تحریم های غیر منصفانه علیه کشورمان ، با نمودهای اقتصادی که در جامعه می گذارد ، افزایش بزهکاری را در پی خواهد داشت.

این جامعه شناس افزود: برخی بزه ها همچون اعتیاد که میزان گرایش به آنها زیاد است ، خود عاملی برای تشدید نا امنی ها هستند. این گونه بزه ها به تبع خود ، جرم های جانبی دیگری را به همراه می آورند.

کد مطلب 454512

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