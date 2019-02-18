ارتقا ۱۰ درصدی ضریب نفوذ گازرسانی در روستاهای استان کرمانشاه

سیروس شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، .با اشاره به گازرسانی به ۱۴۵ روستای استان در ایام دهه فجر گفت: با این تعداد پروژه تعداد روستاهای گاز دار به یک هزار و ۲۴۸ روستا رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد جمعیت روستایی و در بخش شهری ۹۹.۳ درصد جمعیت شهری در قالب ۲۸ شهر از نعمت گاز برخوردار هستند.

شهبازی بیان کرد: در یک سال اخیر ضریب نفوذ گاز رسانی در روستاهای استان ۱۰ درصد ارتقا یافته در حالی که متوسط رشد کشوری این شاخص حدود ۴ درصد بوده است.

وی افزود: افزایش ۱۰ درصدی ضریب نفوذ گازرسانی در روستاها حاکی از شتاب پروژه های گاز رسانی است که با توجه به اینکه مجموعا نسبت به متوسط ضریب گاز رسانی در کشور عقب افتادگی هایی داریم درصدد جبران این امر با اجرای پروژه های گازرسانی طی دو سال آینده هستیم.

شهبازی درباره پروژه های در دست اقدام گفت: در بخش روستایی بیش از ۵۰۰ روستا در دست پیمان کار و ۲۰۰ روستا نیز در دست پیمان سپاری است. در بخش شهری نیز چهار شهر کوچک نوسود، نودشه، ریجاب و ازگله باقی مانده که سه شهر نخست در دست پیمان کار و شهر ازگله نیز در مرحله پیمان سپاری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تعداد ۵۶۰ هزار مشترک گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی در سطح استان کرمانشاه وجود دارند که از گاز طبیعی استفاده می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تعداد ۷۴ جایگاه CNG در سطح استان کرمانشاه داریم که در حوزه های سوخت رسانی و حمل و نقل به مردم خدمت رسانی می کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه متوسط مصرف روزانه گاز در جایگاه های CNG استان کرمانشاه ۷۰۰ هزار متر مکعب است که البته در ایام پیک مسافرت این مصرف افزایش می یابد.