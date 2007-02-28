ثبت نام حوزه های علمیه خواهران اینترنتی می شود

مدیر دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمدید ثبت نام طلاب خواهر برای سال جدید تحصیلی تا 15اسفند ماه گفت: ثبت نام طلاب خواهر حوزه های علمیه در سال تحصیلی 88- 87 به صورت اینترنتی خواهد بود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی گفت: این ثبت نام در قالب سیستم جامع اینترنتی - آموزشی مرکز صورت می گیرد و تمامی مراحل ثبت نام ، اعلام نتایج، پذیرفته شدگان نهایی، ارائه کارنامه های ترم های مختلف تحصیلی، تعداد واحدهای پاس شده و دروس مانده و دیگر موارد مرتبط را شامل می شود که با ارائه یک کلید واژه اختصاصی برای هر طلبه در دسترس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طراحی این سیستم به پایان رسیده و هم اکنون مراحل پیاده سازی آن آغاز شده و پیش بینی می شود در 6 ماه اول سال آینده مراحل آزمایشی آن به اتمام برسد.