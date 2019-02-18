تداوم نابسامانی قیمت گوشت در بازار همدان/سیاست توزیع تغییر کرد

خبرگزاری مهر – گروه استانها: ماههای گذشته از خیابان تختی یا میدان جهاد و یا حتی میدان فلسطین همدان که عبور میکردیم در قسمتهایی از این مسیرها با سیل جمعیتی از مردم روبرو میشدیم که در صفی یکنفره که شاید طول آن به ۱۰ – ۲۰ متر میرسید برای خریدن گوشت دولتی کنار هم قرارگرفته بودند.
این صحنه را حتی برای خرید برنج به نرخ دولتی نیز در ابتدای خیابان تختی همدان بارها مشاهده کرده بودم و این بار که برای تهیه گزارشی از وضعیت بازار گوشت راهی مراکز خرید شدم خبری از آن صفهای طولانی نبود و وقتی وارد فروشگاهی به بزرگی یک سوله ۶۰۰ متری شدم نهتنها عرضه گوشت صورت نمیگرفت بلکه خریداران اجناس به تعداد انگشتان یکدست هم نمیرسیدند.
بدون اینکه سؤالی بپرسم چند متری داخل فروشگاه قدم زده و قیمت برخی کالاها را بررسی کردم؛ قیمت چند کالا توجهم را به خود جلب کرد چراکه کالاهایی که پارسال همین موقع آنها را ۶ هزار تومان، ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان میخریدم با افزایش سرسامآوری به بیش از دو تا سه برابر رسیده بودند.
سری تکان دادم و بهقصد ترک فروشگاه به درب خروجی رسیدم که سؤال یک خانم از صندوقدار فروشگاه نظرم را جلب کرد؛ جلوتر رفتم و منتظر شدم تا مکالمه بین آن دو تمام شود و وقتی از فروشگاه خارج میشد با وی همراه شدم تا دقایقی همصحبتش شوم
قیمت گوشت در بازار همدان بهقدری بالاست که توان خرید آن را نداریم
این شهروندان همدانی که به گفته خودش ۳ فرزند دختر و یک فرزند پسر دارد و از این ۴ نفر فقط یکی از آنها مشغول به کار است و مابقی باوجودآنکه در سن ازدواج هستند و حتی ازنظر مادرشان سنشان هم گذشته شرایط تشکیل زندگی متأهلی را ندارند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه چندین مرتبه برای خرید گوشت دولتی به فروشگاههای بزرگ همدان مراجعه کردهام اما هر بار عنوان میکنند همدان از دریافت سهمیه گوشت محروم است و سهمی به همدان داده نمیشود، عنوان کرد: قیمت گوشت در بازار همدان هم بهقدری بالاست که توان خرید آن را نداریم.
وی که خانهدار است و همسرش یک بازاری است که این روزها به دلیل وضعیت نامناسب و کسادی بازار دخلوخرجشان باهم نمیخواند، عنوان کرد: درآمد همسرم حتی کفاف اجاره مغازه را هم نمیدهد و تا این حد فروش کم شده و از طرفی فرزندانم بیکار هستند و درآمدی ندارند و روزگار را بهسختی میگذرانیم.
از زمان عرضه گوشت دولتی در همدان تاکنون حتی یکمرتبه هم این گوشت را خریداری نکردهام چون هر بار با صفهای طولانی برای خرید روبرو میشدم و درنهایت همدست خالی به منزل برمیگشتم وی بابیان اینکه از زمان عرضه گوشت دولتی در همدان تاکنون حتی یکمرتبه هم این گوشت را خریداری نکردهام چون هر بار با صفهای طولانی برای خرید روبرو میشدم و درنهایت همدست خالی به منزل برمیگشتم، عنوان کرد: اخیراً هم اعلام میکنند همدان سهمیه دریافت نمیکند.
وی بابیان اینکه خدا را خوش نمیآید مردم برای تهیه مایحتاج روزانه هم به دردسر بیفتند، عنوان کرد: باید چارهای برای این وضعیت اندیشیده شود چراکه دیگر تحمل اوضاع سخت شده است.
گفتگویم با وی را که تا رسیدن به میدان مرکزی همدان همراهش بودم به پایان رساندم و با خداحافظی از او راهی بازار مرکزی همدان شدم تا از نزدیک در جریان اوضاع قرار بگیرم.
در همان ابتدا مقصدم را راسته قصابهای بازار همدان انتخاب کردم و پس از گذر از راسته زغالیها و قیمت گرفتن چند کالا و بررسی افزایش نرخها به بازار گوشتفروشیهای همدان رسیدم و به سراغ یکی از قصابها رفتم.
وی که در بیرون از فروشگاه روی صندلی چارپایه ای نشسته بود تا مرا دید از جایش بلند شد و بابیان اینکه بفرمایید در خدمتم پشت ترازوی دیجیتالش رفت و یکییکی به سؤالات من پاسخ داد.
قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله را از او پرسیدم و وقتی از وی تقاضا کردم قیمت دام زنده هم بگوید و توضیح دهد چرا تابلوی روان قصابیاش خاموش است با تعجب گفت حالا اینهمه پرسیدی کدام را میخری و وقتی به وی گفتم که خبرنگارم و قصدم خرید نیست مکالمه دونفره ما تغییر جهت داد و به سمت وضعیت نامناسب خریدوفروش رفت.
تابلوی روان قصابیها را خاموش کردهاند چراکه قیمت ساعتبهساعت تغییر میکند
وی بابیان اینکه از صبح حتی یک مشتری هم نداشتم و یک ساعت دیگر ظهر میشود، اضافه کرد: ما هم از شرایط ایجادشده ناراحت هستیم حتی خودتان ببینید که تابلوی روان قصابیها را خاموش کردهاند چراکه قیمت ساعتبهساعت تغییر میکند.
وی در توضیح اینکه الآن نرخ گوشت قرمز در بازار همدان چگونه است توضیح داد: قیمتها متفاوت است و بستگی به آن دارد که مشتری چه نوع گوشتی طلب کند اما آنچه این روزها من را بهشدت آزار میدهد اینکه مشتریهایم که پیشازاین لااقل ماهانه نیم تا یک کیلو گوشت میخریدند این روزها درحالیکه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در دست دارند به مغازه من میآیند و طلب گوشت میکنند که این پول حتی قیمت نیم کیلو گوشت قرمز در بازار همدان نیست.
وی بابیان اینکه قیمت گوشت از ۷۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان هم معامله میشود، در پاسخ به این سؤال من که مگر شما نرخ ابلاغی ندارید که گوشت را به هر قیمتی به فروش میرسانید، عنوان کرد: اینکه گوشت ماده باشد یا نر و یا اینکه دام زنده را چند خریده باشیم در تعیین قیمت گوشت مؤثر است.
با وی خداحافظی کردم و به چند فروشگاه گوشت دیگر سر زدم و هر بار با یک قیمت جدید روبرو شدم و درنهایت به مغازهای رفتم که قصاب مشغول جدا کردن ضایعات گوشت از لاشه آویزان مقابل فروشگاهش بود.
از وی هم قیمت گرفتم اما او نیز قیمت ابلاغی را نگفت و نرخهایش متفاوت بود؛ درحالیکه قصد خروج از بازار سبزهمیدان همدان را داشتم یاد یک قصابی در خروجی دوم این بازار شدم و سری هم به آن مغازه زدم که با صف مردم در مقابل فروشگاهش روبرو شدم.
علت صف و حضور مردم را که جویا شدم منصف بودن قصاب در ارائه گوشت خوب به مشتری را عامل این ازدحام عنوان کردند و در این فروشگاه موفق به مصاحبه با قصاب نشدم و درنهایت از بازار خارج و راهی محل کار شدم.
سیاست توزیع گوشت قرمز در استان همدان تغییر کرده است
پس از بررسی شرایط در گفتگویی با رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان ضمن گزارش اوضاع به وی خواستار توضیح در مورد نحوه عرضه گوشت قرمز در همدان شدم که رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان در گفتگو با خبرنگار مهر و در توضیح دلایل عدم عرضه گوشت دولتی در فروشگاههایی که پیشازاین اقدام به توزیع این ماده پروتئین میکردند، عنوان کرد: بیشتر از یک هفته از توزیع گوشت به این نحو که مغازههای مشخصی برای توزیع انتخاب شوند و در پی این اقدام شاهد شکلگیری صفهای طویل مردمی برای دریافت و خرید گوشت باشیم متوقفشده و سیاست توزیع گوشت قرمز در استان همدان تغییر کرده است.
علیرضا شجاعی بابیان اینکه در سیاست جدید از توزیع عمومی به توزیع هدفمند تغییر رویه دادهایم، عنوان کرد: گوشت قرمز در استان همدان با اولویت طبقات نیازمند و بهصورت حمایتی توزیع میشود.
شجاعی با تأکید بر اینکه در این نوع توزیع مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اولویت هستند و گوشت از طریق اتحادیههای کارگری توزیع میشود، عنوان کرد: درواقع سعی داریم اقشار نیازمند را در توزیع گوشت دولتی اولویت قرار داده و پوشش دهیم.
میزان سهمیه گوشت استان همدان بهقدری نیست که تمام جامعه را پوشش دهد
وی در پاسخ به این سؤال که در استان همدان شمار زیادی از سرپرست خانوارها دارای شغل آزاد هستند اما وضعیت فعلی حاکم بر بازار سبب شده کسبوکار آنها از رونق بیفتد و بهنوعی میزان درآمدشان به مقدار قابلتوجهی کاهش یابد اما در طرح موردنظر استان همدان برای عرضه گوشت دولتی این بخش نادیده گرفته میشوند، عنوان کرد: میزان سهمیه گوشت استان همدان بهقدری نیست که تمام جامعه را پوشش دهد و با توجه به حجم کالای دریافتی کارها انجام میشود.
وی در پاسخ به اینکه سهمیه توزیعی گوشت قرمز در استان چقدر است بابیان اینکه استان همدان در بین استانهای برخوردار در جذب کالاست و در بین پنج تا شش استان اول قرار دارد، اضافه کرد: باوجودی که همدان در بین استانهای برخوردار در جذب کالاست اما همان میزان کالای دریافتی نیز محدود است و نمیتوان تمام جامعه را زیرپوشش برد.
وی بابیان اینکه عرضه عمومی گوشت در بازار روش صحیحی نیست چراکه عرصه را برای بازی دلالان مهیا میکند، اضافه کرد: دیده میشد که دلالان با قرار دادن افراد در صف نسبت به تهیه گوشت اقدام میکردند و حتی کبابیهای سطح شهر و هتلها نیز از این اقدامات انجام میدادند بهطوریکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد گوشت به این روش هرز میرفت.
رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان عنوان کرد: باسیاست جدید عرضه گوشت جلوی این اقدامات گرفته شد و هماکنون یک جامعه هدف برای عرضه گوشت در استان همدان تعیینشده است.
وی بابیان اینکه اعضای جامعه هدف کسانی هستند که اگر به آنها بگوییم بهعنوانمثال مبلغ ۵۰ هزار تومان باید بابت دریافت گوشت پرداخت کنید توان آن را ندارند، عنوان کرد: سعی داریم گوشت دولتی را به دست این افراد برسانیم.
بههرحال افراد جامعه متوسط اگر پیشازاین ماهی ۵ تا ۱۰ کیلو گوشت خریداری میکردند در شرایط فعلی و باقیمت بازار حداقل توانایی خرید یک یا دو کیلو گوشت رادارندشجاعی با اشاره به اینکه اقشار جامعه در سه گروه ضعیف، متوسط و برخوردار قابلتقسیم هستند، اضافه کرد: بههرحال افراد جامعه متوسط اگر پیشازاین ماهی ۵ تا ۱۰ کیلو گوشت خریداری میکردند در شرایط فعلی و باقیمت بازار حداقل توانایی خرید یک یا دو کیلو گوشت رادارند.
وی در توضیح میزان سهمیه ماهانه استان همدان از گوشت دولتی بابیان اینکه این عدد رقم مشخصی نیست و با توجه به شرایط نسبت به جذب اقدام میشود، عنوان کرد: معاونت پشتیبانی امور دام مسئول جذب است اما برآورد این است که بیش از ۲۰۰۰ تن گوشت در استان همدان توزیعشده است.
شجاعی با تأکید بر اینکه به نظر میرسد راهی که رفتهایم درست است، عنوان کرد: در حال حاضر همدان از استانهای موفق در نحوه توزیع گوشت است چراکه گزارشهای صداوسیما از صفهای طولانی عرضه گوشت در استانهای مختلف مشاهده میشود و در همدان اینچنین نیست.
وی بابیان اینکه این صفهای طولانی تأثیرات نامناسب اجتماعی، سیاسی و حتی بینالمللی دارد، عنوان کرد: در شناسایی جامعه هدف با مجموعههایی که با این گروه در ارتباط هستند ازجمله دارالایتام همکاری داریم.
وی همچنین در توضیح اینکه چرا قیمت گوشت در بازار همدان از یک مغازه به مغازه دیگر متفاوت است و قصابان به قیمتهای اعلامشده تمکین نمیکنند، توضیح داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت حجم معینی نیرو دارد که در برابر حجم کار جوابگو نیست.
وی با اشاره به وجود ۶۷ هزار واحد صنفی در بازار همدان و از طرفی فعالیت ۳۰ تا۴۰ بازرس در این زمینه عنوان کرد: از مردم تقاضا میکنیم مسئولان را در مدیریت بازار کمک کنند و گزارشهای تخلف را در اسرع وقت به مرکز ۱۲۴ اعلام کنند تا پیگیری شود.
تابلو را ما خاموش کردهایم چون در حال حاضر ثبات قیمت برای گوشت قرمز وجود ندارد
رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان در توضیح دلایل خاموش بودن تابلوی روان قصابیها بابیان اینکه تابلو را ما خاموش کردهایم چون در حال حاضر ثبات قیمت برای گوشت قرمز وجود ندارد، عنوان کرد: نرخ تابلو متغیر است که البته قیمت را ابلاغ کردهایم و گوشت حاشیه بازار شده است
شجاعی بااینکه قبول داریم که بازار خطا خیز است و شرایط برای خطا مهیا است، اضافه کرد: تا جایی که بتوانیم بازار را کنترل میکنیم و درجایی که حضور نداریم از مردم میخواهیم ما را کمک کنند چراکه چشم بینا و گوش شنوای ما مردم هستند و هر گزارشی از طرف مردم به ما برسد پیگیری خواهیم کرد.
رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت همدان قیمت ابلاغشده به قصابیها برای عرضه گوشت قرمز را نیز عنوان کرد و گفت: گوشت گوسفندی مخلوط هر کیلو ۷۳ هزار تومان و گوشت گوسفندی سردست هر کیلو ۸۵ هزار تومان تعیینشده است.
شجاعی گفت: قیمت گوشت گوساله مخلوط به ازای هر کیلوگرم ۶۸ هزار تومان و گوساله نرمه نیز ۷۷ هزار تومان تعیینشده است.
آنچه مسلم است در ماههای اخیردولت تلاش کرده تا با افزایش تولید و کاهش صادرات دام زنده، همچنین افزایش واردات و عرضه گوشت گوسفندی گرم و گوشت گوساله منجمد بازار این محصول را متعادل کند اما تاکنون در این بخش موفقیتی حاصل نشده است چراکه مردم بهبود وضعیت اقتصادی را زمانی حس میکنند که قدرت خریدشان افزایش یابد بنابراین باید تا دیر نشده فکری به حال این مسئله کرد.
نظر شما