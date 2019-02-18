میثم فضلعلی مدیرگروه ورزش شبکه سه سیما درباره روند تولید برنامه «ستاره ساز» که با اجرای محمدحسین میثاقی و امیرعلی دانایی روی آنتن خواهد رفت به خبرنگار مهر گفت: حدود سه ماه است که پیش تولید این برنامه شروع و برای آن فراخوان داده شده است و در این مدت حدود ۷۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: در این مدت حجم قابل توجهی ویدئو از طرف متقاضیان به ما رسیده و بازبینی شده که از بین آنها افراد مختلفی انتخاب شدهاند. این افراد برای تست حضوری به حدود ۱۲ مرکز استان دعوت و هرکدام از داوران ما به همراه تیمهای برنامهساز به استانها اعزام شدهاند.
مدیر گروه ورزش شبکه سه با اشاره به جزییات برنامه تصریح کرد: لوکیشن اصلی این برنامه در محل بوستان ولایت قرار دارد و تقریبا مراحل پایانی پیش تولید را سپری میکنیم تا بتوانیم از اوایل اسفند ماه ۹۷ ضبط برنامه را آغاز کنیم. پخش مسابقه نیز به احتمال زیاد از اول نوروز ۹۸ شروع خواهد شد البته قبل از عید چند قسمت به عنوان opening یا برنامه افتتاحیه روی آنتن خواهد رفت.
فضلعلی درباره پخش برنامه نیز اعلام کرد: طراحی ما این است که در سه هفته اول هفتهای ۲ قسمت و از هفته چهارم هفتهای ۳ قسمت به پخش برسانیم. البته با توجه به تقارن آغاز پخش برنامه با ایام نوروز، «ستارهساز» از یکم تا ۱۶ ام فروردین به جز دو شبی که با وفات حضرت زینب(س) و شهادت امام موسی کاظم(ع) تقارن دارد هر شب روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.
وی درباره نحوه حمایت از برگزیدگان مسابقه نیز بیان کرد: یکی از وظایف رسانه ملی معرفی و شناسایی مستعدین هر رشته مخصوصا رشتههای ورزشی و به طور خاص فوتبال است که حجم قابل توجهی علاقمند دارد. طبیعتا وقتی زمینه لازم برای شکوفایی این استعدادها فراهم میشود کسانی هم که این زمینههای ورزشی برایشان مطلوب است و به دنبال افراد تازه میگردند در پی جذب این استعدادها برمیآیند.
مدیر گروه ورزش شبکه سه در پایان درباره حضور چهرهای هنری مثل امیرعلی دانایی در مقام مجری این مسابقه هم اظهار کرد: درباره این بازیگر پیش از این هم توضیح داده شده که او فارغ از هنرپیشگی و سوابق کارهای سینمایی و نمایشی، یک فوتبالیست برجسته بوده که تا ردههای ملی در سطح جوانان و امید هم حضور داشته است. درواقع وجه حضور او هم ابعاد هنری و هم جنبههای ورزشی دارد که هر دو برای برنامه مفید است.
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