یک هیئت اسرائیلی به آذربایجان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آذربایجان، هیئت تحت سرپرستی "دنیل کونتر" در این سفر که تا 3 مارس (12 اسفند) ادامه خواهد داشت دیدارهایی با مقام های رسمی، فعالان سیاسی و نمایندگان تشکل های اجتماعی آذربایجان برگزار خواهد کرد.

همچنین هیئت اسرائیلی روز 1 مارس (10 اسفند)، در میزگرد روابط آذربایجان و اسرائیل که در ساختمان وزارت خارجه آذربایجان برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

در همین رابطه گفته می شود که کونتر روز 2 مارس (11 اسفند) در مرکز حقوق بشر آکادمی علوم آذربایجان سخنرانی می کند.

در رویدادی دیگر در رابطه با آذربایجان امروز در دیدار "صفر ابیف"، وزیر دفاع آذربایجان با ارگین سایگون، جانشین ستاد فرماندهی ارتش ترکیه، تفاهم‌ نامه گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور به امضا رسید.

وزیر دفاع آذربایجان در این دیدار اظهار داشت : ترکیه اولین کشوری بود که باکو را در تمامی زمینه‌ها، از جمله شکل ‌گیری نیروهای مسلح، یاری داد.



وی در ادامه همچنین آخرین اخبار را در زمینه ورود موفقیت‌ آمیز آذربایجان به تشکلات امنیتی اروپا، گسترش برنامه همکاری با ناتو و ‌وضعیت نظامی- سیاسی قفقاز جنوبی به اطلاع سایگون رساند.

سایگون نیز ابراز اطمینان کرد که همکاری نظامی دو کشور در آینده نیز در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت.

دیدار با رئیس جمهور آذربایجان و بازدید از آکادمی نظامی این کشور، از دیگر برنامه‌های سایگون در آذربایجان خواهد بود.

ارگین سایگون که به دعوت صفر ابیف، برای سفری چهار روزه به جمهوری آذربایجان سفر کرده است روز یکم مارس (10 اسفند) با فرمانده نیروهای داخلی وزارت کشور آذربایجان ملاقات خواهد کرد.