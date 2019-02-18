تملک اماکن تاریخی شهرها از دستور کار وزارت راه و شهرسازی خارج شد

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آنچه وزیر راه و شهرسازی از آن به عنوان کارهای نمایشی در حوزه بازآفرینی شهری یاد کرده و گفته است اجازه نمی دهد یک ریال از بودجه بازآفرینی شهری صرف هزینه کارهای نمایشی شود، اظهار داشت: آنچه مدنظر وزیر راه و شهرسازی است تکمیل و تغییر نگرش در زمینه احیای بافت های نابسامان شهری است اما این تغییر نگرش به معنای نفی اقدامات قبلی نخواهد بود.

وی افزود: اقداماتی که در حوزه بازآفرینی شهری در گذشته انجام شد در اولویت های بعدی این بخش قرار داشت و اولویت نخست، نوسازی واحدهای مسکونی است. اقدامات گذشته در زمینه بهسازی محلات عمدتا به بخش نرم و ساده کار بازآفرینی اختصاص داشت و این تلقی را به وجود می آورد که به دنبال انجام اقداماتی هستیم که بازتاب بیرونی و انعکاس آن بیشتر است. از همین رو وزیر راه و شهرسازی از آن به عنوان کارهای نمایشی یاد کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت جدید این وزارتخانه و شرکت بازآفرینی شهری پرداخت به بخش سخت بازآفرینی یعنی ساخت مسکن و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند خانه های خود را نوسازی کنند. تاکنون کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته پژمان، این در حالی است که اصلاح معابر، احداث فضاهای عمومی و اقدامات این چنینی به تبع نوسازی خانه‌های مردم خود به خود انجام می شود و این اقدامات در اولویت‌های بعد ما قرار دارد اما تا پیش از این یک جابجایی در تقدم و تأخر اولویت ها به وجود آمده بود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر ادامه سیاست تملک خانه های تاریخی از سوی این شرکت و بافت های میانی شهرها گفت: فعلا تملک خانه‌های تاریخی در دستور کار ما نیست ولی خانه های تاریخی که قبلا خریداری شده است را بهره‌برداری خواهیم کرد.

فراخوان برای انتخاب بهره بردار کارخانه ریسباف اصفهان

وی ادامه داد: قرار نیست کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان را بفروشیم، در حال حاضر برای واگذاری بهره برداری ریسباف فراخوان داده ایم و از افراد دارای صلاحیت حرفه ای بهره برداری از اماکن تاریخی که منابع مالی کافی در اختیار دارند، دعوت خواهیم کرد تا بهره برداری از این سازه تاریخی را به آنها واگذار کنیم.

پژمان تاکید کرد: بهسازی معابر و توسعه فضاهای عمومی محلات هدف بازآفرینی شهری بدون ساخت و ساز واحد مسکونی انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴ به دستور عباس آخوندی وزیر وقت، با هدف تشویق ساکنان بافت های تاریخی و محلات میانی شهرها به نوسازی این بافت ها، تعدادی از اماکن تاریخی از جمله کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان(به قیمت ۲۰۷ میلیارد تومان) متعلق به یکی از بانکها را از محل منابع مالی وزارت راه و شهرسازی خریداری کرد.