استرالیا یک دولت خارجی را به حمله سایبری متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اسکات موریسون» نخستوزیر استرالیا میگوید در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی که موعد آن ماه میلادی می است، احزاب سیاسی اصلی با تهاجم سایبری مواجه شدهاند که به ادعای وی، کار یک کشور خارجی است.
البته، وی به نام کشوری که مورد سوءظن واقع شده است، اشاره نکرد.
به ادعای وی، کارزار انتخاباتی احزاب لیبرال، کارگر و ملی مورد سوءقصد سایبری قرار گرفته است.
موریسون مدعی شد که در همکاری با متحدان خارجی، دولتی که پشت این حملات سایبری است پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه، رئیس اندیشکده مرکز سیاست سایبری استرالیا مدعی شد که با در نظرگرفتن انگیزهای که پشت این اقدام است، میتوان انتظار داشت که چین مظنون اصلی ماجرا باشد.
رابطه کانبرا-پکن از سال میلادی ۲۰۱۷ و با طرح این ادعا که چین قصد مداخله در امور داخلی استرالیا را دارد، به تیرگی گراییده است.
این درحالی است که چندی پیش، کانبرا مانع از سرمایهگذاری شرکت هوآوی چین در ارتقاء شبکه اینترنت همراه استرالیا شد.
این نخستین بار نیست که اتهامات سایبری علیه چین مطرح میشود و حتی احتمال میرود در ماه میلادی آوریل اتحادیه اروپا تحریمهایی را در این خصوص اعمال کند.
این احتمال درحالی مطرح میشود که اواخر سال میلادی گذشته، انگلیس و آمریکا دولت پکن را به سرقت سایبری در راستای برآورده کردن منافع تجاری متهم کردند.
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