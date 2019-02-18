پنجمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.
بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد.
پنجمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.
بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد.
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