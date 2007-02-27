گروه 1+5 در یک منطق پیشرو قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ژان باتیست ماتئی" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه شنبه تاکید کرد: ما همچنان در یک منطق پیشرو قرار داریم.

شش کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه و آلمان دوشنبه در لندن برای بررسی پرونده هسته ای ایران تشکیل جلسه دادند و در حالی این نشست پایان یافت که آنها ضمن تاکید بر حل این مسئله از طریق مذاکره، قرار است روز پنجشنبه نیز به گفتگوهای خود ادامه دهند.



این درحالی است که چین امروز ضمن خودداری از گفتن اینکه آیا از تحریم های جدید علیه برنامه هسته ای ایران حمایت می کند، تنها اعلام کرد که این مسئله باید از طریق مسالمت آمیز حل شود.