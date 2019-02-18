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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۲

استاندار کردستان:

کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان باید شکوهمند برگزار شود

کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان باید شکوهمند برگزار شود

سنندج - استاندار کردستان گفت: باید همه توان و امکانات خود را به کار گیریم تا کنگرە ۵۴۰۰ شهید استان کردستان شکوهمند برگزار شود.

بە گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان ضمن یادآوری این نکته که شهدا بر گردن همه ملت حق دارند، اظهارداشت: برگزاری آبرومندانه کنگره شهدای استان کمترین کاری است که باید انجام داد.

وی با یادآوری اینکه همه دستگاه ‌های دست اندرکار باید به وظایف محوله خود به خوبی عمل کنند، افزود: هر مجموعه‌ ای توان انجام کار ندارد با توجه به محدودیت زمان بهتر است آن را مکتوب اعلام کند تا کسان دیگری جایگزین شوند.

استاندار کردستان پیش‌ بینی مکان مناسب برای برگزاری کنگره را یکی از الزامات اساسی دانست و یادآور شد: در خصوص تامین هزینه ‌های برگزاری کنگره نیز پیش بینی و اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مرادنیا در پایان سخنان خود بیان کرد: کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان قرار است دوازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود که از همین امروز باید پیگیر کارهای برگزاری این کمگره باشکوه باشیم.

کد مطلب 4545254

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