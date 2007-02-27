تحرکات تروریستی صبح امروز در جنوب سیستان مهار شد / عوامل تروریست ها در کشورهای حاشیه شرق ایران تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی پورمحمدی در حاشیه برگزاری هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ایران ، با بیان اینکه عوامل تروریست ها خارجی هستند و در کشورهای حاشیه شرق ایران تجهیز و تقویت می شوند ، گفت : حرکات تروریستی در آن سوی مرزهای شرقی هماهنگ می شود که به هر حال ما از این جهت آسیب پذیر هستیم.

وزیر کشوردرادامه با اشاره به اینکه تروریست ها درآن سوی مرزها تقویت می شوند و به همین جهت در امنیت تردد دارند ، افزود: ما وظیفه خود می دانیم که کنترل مرزی را با قوت انجام دهیم و امیدواریم کشورهای مقابل هم وظیفه خود را به درستی انجام دهند و در این مورد سفرای این کشورها را در مقاطع مختلف احضار کرده ایم.

وی با تاکید براینکه درخصوص امنیت مرزها دوکارعمده انجام شده است ، تصریح کرد: سازمان مناسب مرزی را طراحی کرده ایم که به عنوان سازمان مرزبانی مستقل تحت نظارت ناجا عمل خواهد کرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه نیروهای مرزبانی از لحاظ نیروی انسانی سه برابر خواهند شد و نیروهای مرزبانی در 2 سال آینده به 40 هزار نفر خواهند رسید ، تصریح کرد: احداثات مرزی در صورت تامین منابع مالی به سرعت اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در 3 سال آینده کنترل مناسبی بر مرزها خواهیم داشت ، افزود : آنچه در قدرت داریم ، انجام می دهیم و از نظر هماهنگی های لازم در جایگاه خوبی قرار داریم.