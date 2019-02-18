سوریه و تحریم علیه روسیه محور نشست امروز بروکسل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل قرار است علاوه بر بررسی مسائل داخلی درباره آخرین تحولات و وضعیت سوریه و همچنین اعمال تحریم های اروپا علیه روسیه گفتگو و تبادل نظر کنند.

براساس اعلام یک منبع خبری در بروکسل وزرای اتحادیه اروپا در بخش دیگری از نشست امروز خود درباره تحولات ونزوئلا نیز گفتگوهایی را انجام خواهند داد.

انتخابات کنگو نیز از دیگر موضوعات قابل بحث در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا گزارش شده است.

این در حالی است که شماری از وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی ۳ روز گذشته از شرکت کنندگان در نشست امنیتی مونیخ بوده اند. انتظار می رود وزرا بررسی کنفرانس مونیخ را نیز در مباحث امروز خود جای دهند.