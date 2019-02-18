اعلام شرایط جدید دانشجویان استعداد درخشان در کنکور ارشد پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۸ برای ثبت نام در آزمون باید به شرایط اعلام شده از سوی امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت توجه کنند.

براساس اعلام امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان، با توجه به جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت (۳۰ دی ۹۷) مقرر شد در خصوص رتبه های اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد هستند سهمیه بدون آزمون حذف و ۱۰ درصد سهمیه با آزمون برای آنها اعمال شود.

این مصوبه برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به بعد اجرایی خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ گروه پزشکی از ۳۰ بهمن آغاز می شود. این آزمون در خردادماه ۹۸ برگزار خواهد شد.