کشور با خودتحریمی مواجه است

حسین نیازآذی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز اقتصادمقاومتی و کارآفرینی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد کارآفرینانه بوده که با تیزبینی مقام معظم رهبری نقشه راه اقتصاد کشور شده است.

نیازآذری با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: راه برون رفت از مشکلات موجود خودباوری ملی و اتکابه سرمایه های داخلی است ولی متاسفانه کشور علاوه بر تحریم خارجی با خودتحریمی داخلی نیز مواجه است و خودتحریمی داخلی همان بوروکراسی وحشتناک اداری وعدم توجه به سرمایه های داخلی است.

نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از اطاله بررسی مجوزها و استعلامات اداری خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه های اجرایی درک درستی از تحریم پیدا نکردند و روندپاسخگویی به درخواست های مردمی با کندی انجام می شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس با طولانی خواندن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذاری وایجاد کسب وکارتصریح کرد؛ تازمانی که روند و زمان پاسخگویی به درخواست های سرمایه گذاری طولانی و زمان بر باشد اهداف اقتصادمقاومتی محقق نخواهدشد.‌

نماینده مردم بابل با تشریح اینکه باید با اصلاح روش های انجام کار در دستگاه های دولتی روند سرمایه گذاری شتاب گیرد از بانک ها هم خواست دراجرای طرح های اشتغال زایی همکاری بیشتری داشته باشند.

نیازآذری با تبریک روز اقتصاد مقاومتی وکارآفرینی از مساعی تلاشگران عرصه تولید و کارآفرینی قدردانی کرد و نقش جهادگران سنگر تولید را قابل تکریم دانست و از تولیدکنندگان خواست با افزایش کیفت و مناسب سازی قیمت ها دراین شرایط سخت اقتصادی با مردم مدارا کنند .