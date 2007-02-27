به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مصطفوی، قائم مقام وزیر خارجه کشورمان که بعد ازظهر امروز و در مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی "آمریکای لاتین ؛ نقش و جایگاه آن درآینده نظام بین‌الملل" سخن می‌گفت، افزود: برخی دیگر از کشورهای منطقه آمریکای لاتین نیز تمایل خود را برای تاسیس یا بازگشایی سفارتخانه در ایران به وزارت امور خارجه اعلام کرده ‌اند.

قائم مقام وزیرخارجه همچنین این همایش بین المللی را به عنوان اولین سمینار جامع در رابطه با آمریکای لاتین دانست که سعی کرده است توجه ویژه ‌ای به این منطقه داشته باشد و ادامه داد: ما در دولت نهم روابط مان را با منطقه آمریکای لاتین گسترش داده‌ایم و همواره سعی داشته‌ایم تا با برگزاری کنفرانس‌هایی دلایل این توجه ویژه را بیان کنیم و فکر می‌کنم این سمینار پاسخ قابل توجهی به این سؤال داده است.

مصطفوی همچنین گفت : در جمع بندی این سمینار به این نتیجه رسیدیم که هر چند زمینه‌ های سیاسی مشترک، پایه‌های مساعدی را برای توسعه این روابط آماده می‌کند اما دلایل نزدیکی ایران به آمریکای لاتین تنها به مسایل سیاسی مربوط نمی شود ضمن آن‌ که از توجه کشورهای مختلف به این منطقه می ‌توان چنین برداشت کرد که تحولاتی مهم ومبارک در آمریکای لاتین به وجود آمده است.

وی افزود: ایران قدم‌های عملی بسیاری را درجهت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین برداشته ودرهمین چارچوب در کاراکاس به زودی بانک توسعه صادرات افتتاح خواهد شد.

قائم مقام وزیرخارجه همچنین این کنفرانس بین المللی را آغازی خوب برای نشست‌ های بعدی مرتبط با آمریکای لاتین دانست و ابراز امیدواری کرد که این مقدمه بتواند راه ‌های عملی ایجاد تسهیلات لازم برای ارتباطات عادلانه بین ملت‌ ها را فراهم آورد.

نخستین همایش بین‌المللی "آمریکای لاتین؛ نقش و جایگاه آن درآینده نظام بین‌الملل" بعد از ظهر امروز با سخنان قائم مقاموزیر خارجه پایان یافت.

محورهای‌ مباحث‌ این همایش در سه بخش مباحث بین‌المللی، منطقه ای و دوجانبه تقسیم بندی شد که در محور نخست می توان به مباحثی چون جهانی‌ شدن‌ و آمریکای‌ لاتین‌، جایگاه‌ آمریکای‌ لاتین‌ در نظام‌ بین‌المللی‌، شکست‌ استعمار نوین‌ و شیوه‌های‌ نئولیبرالی‌ در آمریکای‌ لاتین‌ و آینده‌ همگرایی‌ در آمریکای‌ لاتین‌ اشاره کرد.

از جمله مباحث دومین محور این همایش می توان به چرخش‌ به‌ چپ‌ در آمریکای‌ لاتین‌، وجوه‌ اشتراک‌ جنبش‌های مردمی‌ در آمریکای‌ لاتین‌، چاویسم‌، بولیواریسم‌ و بومی‌گرایی‌، بومی‌سازی‌ دموکراسی‌ در آمریکای‌ لاتین‌، استراتژی‌ نوین‌ ایالات‌ متحده‌ و چالش‌های‌ فراروی‌ آن‌ در آمریکای‌ لاتین‌، نقش‌ اتحادیه‌ها و ائتلاف‌های‌ سیاسی‌ در همگرایی‌ آمریکای‌ لاتین‌، الهیات‌ آزادیب خش‌ (نقش‌ دین‌ در تحولات‌ آمریکای‌ لاتین‌)، چشم‌انداز اقتصاد و انرژی‌ در آمریکای‌ لاتین‌، چالش های‌ فرهنگی‌ و هویتی‌ در آمریکای‌ لاتین‌ بود .

این همایش بین المللی همچنین در سومین بخش خود مباحثی تحت عناوین چشم‌انداز روابط‌ ایران‌ و آمریکای‌ لاتین‌: فرصت‌ها و چالش‌ها، آمریکای‌ لاتین‌ و خاورمیانه‌: وجوه‌ اشتراک‌، انتظارات‌ و تعامل‌ در مجامع‌ بین‌المللی، روابط‌ ایران‌ با کوبا و ونزوئلا، الگوی‌ گسترش‌ همکاری‌ دو حوزه‌ جغرافیایی را مورد بررسی و بحث صاحبنظران قرار داد.