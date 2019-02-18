امضای قراردادهای تسلیحاتی میان روسیه و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد الحسانی» سخنگوی نمایشگاه « IDEX-۲۰۱۹ » که برای عرضه انواع سلاح ها در امارات برگزار می شود تاکید کرد: قراردادهای تسلیحاتی در جریان این نمایشگاه میان نمایندگان امارات و روسیه به ارزش دهها میلیون دلار امضا شده است.

وی در ادامه افزود: ارزش این قراردادها به بیش از ۵۲ میلیون دلار رسیده که از میان آنها می توان به قرارداد تجهیزات مربوط به موشکهای ضد زره «کورنت» اشاره کرد.

الحسانی تاکید کرد: مجموع ارزش قراردادهای خارجی امارات با شرکت های جهانی در این خصوص به ۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون درهم می رسد.

روسیه و امارات پیشتر نیز قراردادهای تسلیحاتی با یکدیگر امضا کرده بودند.