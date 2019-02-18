دی کلینیک ملکشاهی به بیمارستان ارتقاء یافت

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث بیمارستان در شهرستان ملکشاهی یکی از مطالبات مردمی بوده که قرار است با ارتقاء دی کلینیک ملکشاهی به بیمارستان این امر تحقق یابد.

وی افزود: با پیگیری هایی که توسط مسئولان استان انجام شد، تفاهمنامه سه جانبه بین علوم پزشکی استان، استانداری و بنیاد مستضعفان منعقد شد که کار ساخت بیمارستان ادامه پیدا کند و از دی کلینیک به بیمارستان ۲۲ تختخوابی ارتقاء پیدا کند.

همتی اظهار داشت: این بیمارستان تا ۳۶ تخت نیز قابلیت ارتقاء دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام عنوان کرد: در این مرحله در فاز اول آن سه میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده و هم اکنون پیمانکار با ۶۰ کارگر کار را شروع کردند و حدودا ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، انتظار ما این است که طرفینی که تفاهمنامه را امضاء کردند به تعهدات مالی خود عمل کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با این ارتقاء که انجام گرفته زایشگاه، آی. سی. یو و بخش سی. سی. یو و اتاق عمل های مجهز به بیمارستان اضافه می شود.