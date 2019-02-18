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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۴

مشاور عالی سنجش به مهر خبر داد؛

پنجشنبه آخرین فرصت شرکت در کنکور ۹۸/ آمار ثبت نام اعلام شد

پنجشنبه آخرین فرصت شرکت در کنکور ۹۸/ آمار ثبت نام اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۸ از ۲۴ بهمن ۹۷ آغاز شده است و داوطلبان تا پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۸ برای پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون و دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه های غیر دولتی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد دانشگاه ها، رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تا بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ بهمن تعداد ۳۹۹ هزار و ۵۲۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده‌اند و داوطلبان تا روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی گفت: پذیرش در هر یک از رشته ها بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشته انجام می گیرد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مطابق شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ باشند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: داشتن یکی از مدارک تحصیلی شامل دیپلم نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳، دیپلم دوره چهارساله نظام آموزشی قدیم، مدرک پیش دانشگاهی، مدرک کاردانی (فوق دیپلم) الزامی است. داوطلبان باید این مدارک را تا ۳۱ شهریور ۹۸ اخذ کرده باشند.

وی گفت: هر داوطلب بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی نظام آموزشی (دیپلم نظام آموزشی جدید و یا دیپلم نظام آموزشی قدیمی و یا مدرک پیش دانشگاهی) می تواند در یکی از گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی، زبان و هنر شرکت کند.

توکلی گفت: هر داوطلب می تواند در صورت تمایل علاوه بر شرکت در گروه های آزمایشی اصلی در یکی از دو گروه های آزمایشی هنر و یا زبان و یا هر دو گروه آزمایشی هنر و زبان شرکت کند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۸ از روز ۱۰ تیر ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

کد مطلب 4545295

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