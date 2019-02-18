به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، به دنبال اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان برای کمک به حفظ باغات و برگزاری جلساتی بین نمایندگان این بنیاد و شهرداری تهران در خصوص چگونگی حفظ، احیاء و امکان استفاده مردم از باغ‌های تحت مالکیت این نهاد انقلابی، باغ‌های مذکور در چارچوب تفاهم انجام شده با شهرداری در اختیار این نهاد قرار گرفت.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اعلام کرد: محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان دستور به حفظ و نگهداری از باغ‌های تحت مالکیت بنیاد داده و در همین راستا همکاری با شهرداری در جهت منافع عمومی شهروندان تهرانی و حفظ باغات آغاز شده است. از این رو اولین تفاهم نامه طرفین در مورد ۲ باغ تحت مالکیت بنیاد شامل باغ های عبقری و وثوق الدوله امضاء شد.

بنیاد مستضعفان با اشاره به توافقات صورت گرفته در مورد باغ عبقری بیان کرد: براساس این تفاهم نامه مقرر شد بنیاد مستضعفان قسمتی از باغ عبقری واقع در منطقه دو شهرداری تهران (محله سعادت آباد – خیابان عبقری) را در اختیار شهرداری قرار دهد.

این نهاد در خصوص سرنوشت باغ وثوق الدوله معروف به خانه بزرگ آقا و لوکیشن سریال شهرزاد واقع در منطقه ۱۴ شهری، محله پیروزی، خیابان نبرد اعلام کرد: مقرر شده است تا این باغ در قبال واگذاری زمین در همان محدوده منطقه ۱۴ برای ساخت بیمارستان به شهرداری واگذار شود.

بنیاد مستضعفان با ذکر اینکه بر اساس توافق صورت گرفته شهرداری با احیای این باغ، آن را به یکی از مراکز فرهنگی و تفریحی عام المنفعه شهر تهران بدل کند؛ خبر داد: خوشبختانه با این اقدام هم مکانی زیبا به مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی کلان شهر تهران افزوده خواهد شد و هم برای استفاده مردم شریف و قدرشناس تهران در منطقه شرق، بیمارستانی مدرن و مجهز ساخته خواهد شد.