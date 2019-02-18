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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۳

توزیع کارت از فردا؛

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک دستیاری/ آزمون ۲ اسفند برگزار می شود

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک دستیاری/ آزمون ۲ اسفند برگزار می شود

چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۲ اسفند برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۹ بهمن فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با رقابت بیش از ۱۳ هزار و ۶۴۳ نفر در روز پنجشنبه ۲ اسفند برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از روز سه شنبه ۳۰ بهمن تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه اول اسفند بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد.

آندسته از داوطلبانی که مطابق دفترچه راهنمای آزمون مدارک سهمیه ای خود را به طور کامل ارسال نکرده اند باید مدارک خود را تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی با توجه به تکمیل نشدن استعلام سهمیه رزمندگان نتیجه تکمیل مدارک این داوطلبان در اطلاعیه های بعدی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4545311

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