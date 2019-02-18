برنامه اردوی آزادکاران در نوروز/ تمرین مشترک امیدها و بزرگسالان

هادی حبیبی در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوهای آماده سازی از مدتها قبل طبق زمانبندی مشخص و مدون در حال اجراست و ما سعی می کنیم همین روال تا زمان حضور تیم ملی در رقابتهای قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی حفظ شود.

وی در خصوص تمرینات آزادکاران تا پایان سال جاری و آغاز برنامه های سال جدید گفت: اردوی کنونی تا اواسط اسفندماه ادامه دارد؛ البته کادر فنی تمرینات متفاوتی را در زمان های مشخص برای تمامی آزادکاران تدوین کرده که با توجه به حضور آنها در اردوها و تورنمنت بین المللی اجرا می شود.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: بر این اساس اردوی بعدی آزادکاران از روز ۱۶ اسفندماه آغاز می شود که این مرحله تا روز ۲۷ اسفند ادامه دارد. سپس اردونشینان به یک مرخصی کوتاه مدت خواهند رفت و از روز ۴ فروردین ماه سال آینده، دور جدیدی از تمرینات آغاز خواهد شد. در واقع اردوهای تیم ملی هیچگاه تعطیلی طولانی مدت ندارند و تمامی آزادکاران اردونشین با توجه به برنامه های ویژه ای که کادر فنی برای آنها پیش بینی کرده، حرکت خواهند کرد.

حبیبی به تمرینات مشترک آزادکاران تیم امید و تیم ملی بزرگسالان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه تیم کشتی امید باید در رقابتهای جام جهانی روسیه حضور یابد، نفرات این تیم در برخی از تمرینات در کنار ملی پوشان بزرگسال تمرین می کنند. البته این تمرینات کاملا متفاوت با یکدیگر تدوین شده، اما در نهایت یک هدف را دنبال می کند و به سود تمامی اردونشینان است.

وی در پایان در خصوص اعزام تیم منتخب کشتی آزاد به جام دانکلوف گفت: کادر فنی تیم ملی برخی از آزادکاران منتخب را به رقابتهای بین المللی جام دانکلوف اعزام کند. این تورنمنت در روزهای ۹ تا ۱۲ اسفندماه در شهر روسه کشور بلغارستان برگزار می شود که با توجه به محاسبه نتایج این تورنمنت در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی، عملکرد بچه های ما در این میدان اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابتهای بین المللی کشتی جام دانکلوف بلغارستان به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان و امیر آشوری