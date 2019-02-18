شرایط امروز کشور نیاز به وحدت و انسجام ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی که در تالار شهر برگزار شد اظهار کرد: ایجاد گروههای تروریستی توسط آمریکا و همپیمانانش در خاورمیانه خسارت های جدی در این منطقه ایجاد کرده و ما حادثه زاهدان را محکوم می کنیم و امیدواریم مراقبت های لازم انجام شود تا این اتفاقات تکرار نشده و جواب قاطعی به تروریست ها داده شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها و تامین نیازهای اساسی کشور متکی به منابع داخلی است که این روزها به شدت به آن نیازمندیم و باید با تکیه بر توان داخل کارافرینی و رفع موانع انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به انتشار بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در ۴۰ سالگی انقلاب بهتر است برگردیم و خطاهای گذشته را اصلاح کنیم که این کار در ذات انقلاب است.

حیدری خاطرنشان کرد: توجه به اراده ملی در فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این بیانیه بسیار پررنگ بود و در این روزها که عملیات روانی خاصی علیه دولت شکل گرفته باید بگوییم دولت نیز مظهر اراده ملی است.

وی گفت: در شرایط فعلی که در مرزهای کشور مشکلاتی وجود دارد و در خارج نیز فشارها بر کشور بیشتر شده عملیات روانی برای تحت فشار قرار دادن دولت درست نیست و همه در شرایط ایجاد شده از جمله موفقیت ها و شکست ها مسئول هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: برنامه های توسعه کشور در مجلس تهیه و هزینه های زیادی برای آن می شود و دولت تنها در این زمینه مسئول نیست و در این شرایط نیاز به وحدت و اتحاد ملی داریم.

حیدری اظهار کرد: کسانی که در ایجاد حوادث دی ماه سال گذشته مشهد نقش آفرین بودند و باعث ایجاد آن اتفاقات شدند باید پاسخگوی اقدامات خود باشند نه اینکه بخواهند دولت که منتخب مردم است را تحت فشار قرار دهند.