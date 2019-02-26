مذاکره با آمریکا زیرپا گذاشتن استقلال و عزت کشور است

سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی محورهای مطرح شده در بیانیه جامع رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست خارجی از جمله نگاه به داخل برای حل مشکلات اقتصادی و اینکه مذاکره با آمریکا ضرر و زیان مادی و معنوی به همراه خواهد داشت، اظهارداشت: در خصوص مخالفت رهبری با مذاکره با آمریکا دلایل مختلف علمی، حقوقی و تاریخی وجود دارد، شما عملکرد آمریکا در سال‌های گذشته را که نگاه کنید متوجه خواهید شد آنها و به طور خاص دولت ترامپ سیاست های غیرقابل اعتمادی را در برابر سایر ما و سایر کشورها به کار بسته‌اند.

وی گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده که حضور در سازمان‌ها یا موافقت‌نامه های بین المللی منافع آنها را تأمین نمی‌کند. آنها از سازمان های بین المللی همچون یونسکو، دادگاه های بین‌المللی و معاهده زیست محیطی پاریس خارج شدند و سازمان تجارت جهانی را هم تهدید به خروج کرده اند.

سید افقهی افزود: امروز این موضوع یک اصل شده که اگر کسی بخواهد با آمریکا وارد همکاری یا عقد توافقنامه ای بشود باید مدنظر داشته باشد که آمریکا ممکن است هر لحظه از پیمان با آن کشور خارج شود.

این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: در موضوع برجام و رفتار با ایران، آمریکا علاوه بر مطرح کردن آنکه برجام را پاره خواهد کرد، دوازده شرط را برای ایران مطرح کرد تا به زعم خود ایران با قبول آنها به عنوان پیش شرط وارد مذاکره با آمریکا شود. با نگاهی به آن ۱۲ شرط متوجه می شویم که در صورت قبول آنها، هیچ چیز برای ایران باقی نمی‌ماند چرا که هر مولفه‌ای که مرتبط با اقتدار، سیادت و نفوذ ایران به حساب می آمد را در شروط دوازده گانه خود گنجانده بودند.

وی تصریح کرد: آیا یک ایرانی به خودش اجازه می‌دهد که با چنین آمریکایی وارد مذاکره شود و بخواهد حیثیت، استقلال، شرف و عقیده خود را زیر پا بگذارد؟ همانطور که رهبری هم فرمودند آمریکا به این حد هم اکتفا نمی‌کند، بلکه به دنبال بازگشت ایران به زمان شاه است. ما چهل سال است که شعار مرگ بر آمریکا را در منطقه به یک فرهنگ تبدیل کردیم، حالا بخواهیم از آن دست بکشیم به چه قیمتی؟

سید افقهی خاطرنشان کرد: به هر حال لحن و برخورد آمریکا با ما بهتر از عربستان که نمی شود، عربستان حدود ۸۰ سال است که در خدمت انگلیس و آمریکا است، اما در نهایت شما ببینید آمریکا با لحن و بیانی تحقیر آمیز به عربستان می گوید شما گاوشیرده هستید که اگر شیرتان تمام شود سرتان را خواهیم برید.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: برخی در داخل کشور اینطور مطرح می‌کنند که اصل مذاکره که ایرادی ندارد و ما می‌توانیم با آمریکا مذاکره داشته باشیم و به دنیا بدعهدی آمریکا را نشان دهیم. اما به چه قیمتی؟

وی بیان کرد: ما چه حرف تازه ای می توانیم در خصوص ترامپ و دولت او به دنیا بگوییم که مردم جهان نشنیده باشند؟ امروز به اندازه کافی چه در آمریکا و چه در سایر کشورها نسبت به ترامپ و دولت وی واکنش ها و رفتارهای منفی داریم.

کارشناس مسائل منطقه افزود: اینکه برخی بخواهند به بهانه های مختلف در داخل کشور مذاکره با آمریکا را با الفاظ عوام پسندانه مطرح کنند و بگویند چرا ما باید از مذاکره بترسیم و ما می‌توانیم در مذاکرات حق خود را از طرف مقابل بگیریم، خب اگر اینطور بود چرا شما نتوانستید حق هسته‌ای ما را از آنها بگیرید؟

وی گفت: شما که می گفتید امضای کری تضمین است و چه کسی می تواند آن را نقض کند، آیا حرف رهبری برای شما تضمین نبود که فرمودند به آمریکا اعتماد نکنید؟ حرف رهبری تضمین نبود که خطوط قرمز ترسیم شده ایشان را زیر پا گذاشتید؟ حرف رهبر تضمین نیست که فرمودند من به اروپا هم اعتماد ندارم؟ بنابراین، کسانی که این حرف ها را مطرح می کنند، یا ذائقه آمریکایی اروپایی دارند یا خائن به کشور هستند.

سید افقهی تصریح کرد: برخی می گویند اگر ما با آمریکا مذاکره نکنیم جنگ می شود و اگر جنگ شود هزینه آن بیشتر از هزینه ای است که در مذاکرات خواهیم پرداخت، باید به آنها بگوییم که در این خصوص رهبری فرمودند جنگ در کشور رخ نخواهد داد، چرا؟ به این دلیل که اگر آمریکا یا دشمن دیگری بخواهد به ایران تجاوز کند حداقل نیاز به ۴۰۰ هزار نیرو دارد، اما آیا ترامپ با شرایط داخلی آمریکا و شرایطی که خارج از کشورش دارد می تواند اجازه حرکت ۴۰۰ هزار نیرو را از کنگره بگیرد؟ قطعاً نمی‌تواند.

کارشناس مسائل منطقه در پایان با اشاره به اینکه گزینه دیگر آنها جنگ نیابتی است اما کدام کشور در منطقه شرایط جنگ نیابتی علیه ایران را دارد، خاطرنشان کرد: تمام کشورها درگیر مشکلات خودشان هستند به همین دلیل، تنها گزینه های آمریکا دو عامل جنگ روانی و فشار اقتصادی است بدین منظور که بخواهند اعتراضات و ناامنی‌هایی را در داخل کشور ایجاد کنند که آن هم مردم در ۲۲ بهمن نشان دادند که همچنان پشت سر نظام و رهبری خود علیرغم همه فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان ایستاده اند و اجازه عملی شدن خواسته های دشمن را نمی دهند.