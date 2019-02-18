حضور چهار داور خارجی در جشنواره رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، بهروز رضوی نژاد دبیر بخش بین‌الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا گفت: فراخوان بخش بین‌الملل به گونه‌ای تنظیم شده است که شبکه‌های داخلی حوزه معاونت صدا هر کدام با ۸ اثر می‌توانند شرکت کنند و این امکان برای شبکه‌های بین‌المللی و همچنین مراکز استانها وجود دارد که با ۳ اثر در قالب های مستند، مستند نمایش، مستنددرام، مینی فیچر، نمایش کوتاه، برنامه‌های شخصیت محور، آموزشی- سرگرمی، آگهی خدمات عمومی- اجتماعی و برنامه‌هایی با محتوای تولیدی کاربران مشارکت خود را در این جشنواره داشته باشند.

وی ادامه داد: برای اولین بار قالب «مستند نمایشی» و «آموزشی- سرگرمی» در این جشنواره لحاظ شد، همچنین قالب CSA پیام‌های کوتاه اجتماعی و PSA آنونس خدمات عام المنفعه نیز لحاظ شده است.

دبیر بخش بین الملل جشنواره رادیو تصریح کرد: در بخش بین الملل محدودیتی برای تعداد آثار قایل شده‌ ایم تا هر شبکه تمام توان خودش را برای تولید برنامه با کیفیت بالا ببرد. بنابراین در پایان جشنواره بین المللی رادیو می توان انتظار داشت آثاری متنوع با کیفیت مطلوب داشته باشیم همچنین این آثار تحت لوحی فشرده در اختیار شبکه‌های رادیویی کشور قرار می گیرد که می‌تواند بهترین منبع برای آموزش قالب های مورد نظر باشد.

رضوی نژاد اظهار کرد: داوری در ۲ مرحله مقدماتی و نهایی انجام می‌گیرد که از هفته آینده کار داوری مرحله اول در بخش شبکه‌های داخلی و استانی آغاز می‌شود. شبکه‌های بین المللی به دلیل اینکه در تعطیلات سال نوی میلادی بودند فرصت دریافت آثار آنان تا ۱۵ اسفند ماه تمدید شده است که بلافاصله پس از تمدید آثار داوری آن بخش نیز آغاز خواهد شد.

وی در پایان گفت: در بخش داوری نهایی بنا داریم از ۴ داور بین المللی به غیر از ایران استفاده کنیم و همچون جشنواره‌های پیشین ترکیب داوری مجموع داوران ایرانی و ۴ تن از داوران بین‌المللی خواهد بود.