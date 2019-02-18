سیاست های ترامپ موجب اتحاد متحدان آمریکا در برابر واشنگتن شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد: در سال ۲۰۰۹ «جون بایدن» معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا به کنفرانس امنیتی مونیخ آمد تا «کلید ریست» (احیای روابط روسیه و آمریکا) را فشار بدهد، یک دهه بعد از آن او مجددا به کنفرانس امنیتی مونیخ آمد تا پیشنهاد روابط بهتر را به جهان بدهد اما این بار او باید به کشور خود بپردازد.

بایدن در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی ۲۰۱۹ مونیخ وعده داد آمریکا به محض کنار رفتن دونالد ترامپ از قدرت، از مواضع فعلی خود عقب نشینی می کند.

به نوشته رویترز، هر چند کشورهای زیادی به این وعده بایدن امید دارند اما به گفته دیپلمات های اروپایی این امیدواری با توجه به سیاست های ترامپ رنگ می بازد. «مایک پنس» کسی که جانشین بایدن در سمت معاونت رئیس جمهوری شده در کنفرانس امنیتی مونیخ وقتی که سلام ترامپ را به حاضرین رساند با سکوت افراد حاضر در محل سخنرانی مواجه شد.

به گفته دیپلمات های حاضر در مونیخ، سفر چهار روزه پنس به اروپا فقط در این امر موفق بود که موجب تشدید شکاف ها میان آمریکا و متحدان سنتی آن در خصوص مواردی همچون ایران و ونزوئلا شد و امید اندکی در مورد نحوه برخورد با تهدیدهای رو به رشدی همچون تسلیحات هسته ای و تغییرات اقلیمی ایجاد کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر کارشناسان مسائل سیاسی حتی مردم عادی نیز در مورد نقش آمریکا در جهان دچار شک و تردید شده اند و بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه «پیو» پیش از آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ انجام گرفت نصف جمعیت کشورهای آلمان و فرانسه اکنون آمریکا را به عنوان یک تهدید قلمداد می کنند و این رقم در میان مردم انگلیس ۳۷ درصد است.

رویترز در ادامه به وجود چند دستگی در میان کشورهای اروپایی برای برخورد با یکجانبه گرایی آمریکایی اشاره کرده و می نویسد: هر چند اروپایی ها با سیاست اول آمریکای کاخ سفید مخالف هستند اما در برخورد با آن یکدست نیستند. برای مثال بعد از آن که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه حضور در کنفرانس مونیخ را لغو کرد، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به نوعی در برابر آمریکا تنها ماند.

اما در مورد فشارهای آمریکا بر کشورهای اروپایی برای همسو شدن با سیاست های واشنگتن، یک دیپلمات ارشد فرانسوی به رویترز گفت: فشارهای آمریکا موجب شده تا در ما گرایشی برای مخالفت با این کشور شکل بگیرد. در حقیقت فشارهای آمریکا بر اروپا نتیجه عکس داشته است. این بهتر خواهد بود که آنها به دنبال فشار بر اروپا نباشند.

به گزارش مهر، اقدام دولت ترامپ در مواردی همچون خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و برجام به شدت موجب اختلاف کشورهای اروپایی با آمریکا شده و این اختلاف به حدی رسیده که اروپایی ها به صراحت از سیاست های واشنگتن انتقاد کرده و علیه آن اقدام می کنند.