فاز ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس صد درصد ایرانی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد صبح دوشنبه در مراسم افتتاح فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس با بیان اینکه دو فاز از پالایشگاه گازی یکی از فازهای پارس جنوبی که ساخت آن به عهده قرارگاه سازندگی خاتم بوده است بهره برداری شده و ۴ فاز نیز توسط رییس جمهوری رسما افتتاح می شود، گفت: در مجموع این ۶ فاز ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین علاوه بر سایر مشتقات گازی تولید می کند. با این بهره برداری انجام شده عملا میزان برداشت ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از قطر پیشی می گیرد.

ساخت کمپرسورهای های-تک فاز ۴ توسط هوافضای سپاه

​فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با تاکید بر اینکه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نماد موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: فاز ۳ این پالایشگاه مدتی قبل تولید خود را آغاز کرد و امروز توسط رئیس جمهوری رسما افتتاح شد. به این ترتیب ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تکمیل شده است و روزانه حدود ۳۷ میلیون لیتر بنزین، ۱۴ میلیون لیتر گازوییل ، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۴ میلیون لیتر ال پی جی و مقداری هیدورژن تولید می کند.

به گفته وی، در نتیجه بهره برداری از فاز ۳ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، واردات بنزین ایران متوقف می شود و حتی می توانیم به طور اندک بخشی را نیز صادر کنیم.

وی با اعلام اینکه برای راه اندازی فاز ۴ این پالایشگاه نیز قراردادی را با مجموعه دولت منعقد کردیم که کلنگ زنی آن حدود ۲ ماه پیش انجام شد، اظهار داشت: طول مدت این پروژه ۲۴ ماه است که البته برنامه ریزی کردیم که طی ۱۸ ماه به انجام برسد. تفاوت فاز ۴ با ۳ فاز دیگر، ایرانی بودن تمام و کمال این فاز است.

فاز ۴ ؛ فاز ۱۰۰درصد ایرانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

محمد گفت: در سه فاز گذشته ۶۷ درصد مهندسی، ۷۰ درصد کالا و ۱۰۰ درصد اجرا توسط ایرانی ها انجام شد اما در فاز ۴ صد در صد این بخش ها توسط بخش داخلی انجام می شود. در همین راستا جلساتی را با سازندگان داخلی داشتیم که ساخت بخش های مختلف را انجام می دهند و بخش هوافضای سپاه قبول کرده که کمپرسورهای هیدروژنی این فاز را که یک تجهیز های‌تک است، طراحی کند و بسازد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با تاکید بر اینکه هدف قرارگاه این است که در بخش هایی که بخش خصوصی توان ورود ندارد، وارد شود، توضیح داد: ما رفیق و همراه بخش خصوصی هستیم تا رقیب و تا امروز ۵ هزار پیمانکار در حوزه های مختلف بخش خصوصی را به کار گرفته‌ایم ، البته میزان به کارگیری بخش خصوصی در پروژه های مختلف، متفاوت است.

محمد تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با تکیه بر توان داخلی است، تحریم های اقتصادی تقریبا تاثیری بر فعالیت ها ندارد؛ این در حالی است که قرارگاه جزء نخستین مجموعه هایی است که تحریم شد.