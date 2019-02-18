ارتباط صنعت با دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته بهبود یافت

محمود نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط دانشگاه تهران با صنعت گفت: ارتباط صنعت با دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته تا اندازه ای بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه ولی فاصله تا توانمندی های دانشگاه و نیاز کشور بسیار زیاد است، افزود: دانشگاه تهران با دستگاه های متعددی ارتباط دارد که اکنون آمار آن را ندارم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دریافت های مالی دانشگاه در ارتباط با صنعت، حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده این درحالی است که قرارداد های ما بالای ۱۰۰ میلیادرتومان بوده و نسبت به سال گذشته رشد مختصری داشته است.