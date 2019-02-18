مدل پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نشست هم اندیشی کلان منطقه ۳ آمایشی کشور با اشاره به واسپاری ماموریت ویژه توسعه دانش مرتبط با آموزش پزشکی با رویکرد ویژه به پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تعیین اهداف معین برای کلان منطقه ۳ خبر داد.

وی اظهار داشت: تدوین سند پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی که برای اولین بار در ایران و جهان اجرا می شود، در دست اقدام است که در حال حاضر مدل های مفهومی آن تبیین و مشخص شده و براساس آن می توانیم به منظور برنامه ریزی در برنامه های آموزشی از آن استفاده کنیم.

عبدالملکی تدوین یک مدل بومی برای نظام آموزش سلامت کشور را از دیگر اهداف این ماموریت برشمرد و افزود: امیدواریم با مدیریت و کنترل این اجزا بتوانیم در جهت حرکت نظام آموزشی عالی سلامت به سمت پاسخگویی اجتماعی حرکت کرده و برنامه ریزی های تدوین شده را به خوبی جلو ببریم.

وی مدل پاسخگویی اجتماعی را یک سند سیاستی واسپاری شده به کلان منطقه ۳ آمایشی دانست و خاطرنشان کرد: بعد از بررسی های انجام شده به یک الگوی سیاستی دست یافتیم که حاصل آن تدوین ۶۰ سند سیاستی بود که می توانست تمام برنامه های در دست اقدام حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت را پوشش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این اسناد شامل اخلاق سیاست، عنوان سیاست، نهادهای مسئول، هماهنگ کننده ها، شاخص ها و ملاک ها و اهداف کمی تعیین شده است که در این راستا می توانیم یک برنامه منسجم عملیاتی برای نظام آموزش عالی سلامت اجرا کنیم.

عبدالملکی اظهار داشت: در خصوص ماموریت ویژه واسپاری شده پاسخگویی اجتماعی تا به حال ۳۰ سند تدوین کردیم که جهت تصویب و اجرا به ستاد وزارت بهداشت ارسال شده است.