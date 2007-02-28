هیچ مدرکی مبنی بر دخالت ایران در عراق مشاهده نشده است/ کمک ایران و سوریه برای استقرار امنیت در عراق ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم عنزی" ابوریاض " وزیر سابق امنیت ملی و عضو فعلی پارلمان عراق از حزب الدعوه در حاشیه دیدار خود با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ازکمک های ایران به ملت و دولت عراق قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همکاری تنگاتنگی با عراق برای امنیت در منطقه و عراق دارد.

خبرنگاری با اشاره به خبر یکی از روزنامه های ترکیه ای مبنی بر تصمیم اسرائیل برای ترور طالبانی و در دست گرفتن‌اختیار شمال عراق پرسید، با توجه به اینکه طالبانی در خارج از عراق به سر می برد، آیا خطری وی را تهدید نمی کند، ابوریاض پاسخ دادکه این درست نیست، رئیس جمهور عراق در صحت و سلامت به سر می برد و نقش کردها در ساختن عراق جدید مفید است و آنها بر وحدت ارضی عراق تاکید دارند.

عضو پارلمان عراق در خصوص اظهارات ضد و نقیض و غیر دوستانه مقامات عراقی مبنی بر دخالت ایران درعراق و توانایی آمریکا در اداره جنگ ایران، گفت : دولت عراق بر روابط مستحکم و سازنده در ایران تاکید دارد و تا کنون هیچ دلیل و مدرکی بر دخالت ایران درعراق مشاهده نشده است.

وی افزود: برعکس ایران نقش سازنده و مثبتی در برقراری امنیت در عراق و منطقه داشته است با این حال گاهی موضع گیری های نادرستی از طرف مسئولان عراقی سر می زند. ابوریاض بر ضرورت کمک کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه برای استقرار امنیت در کشورش تاکید کرد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در جمع خبرنگاران، حزب الدعوه عراق را از احزاب فعال در عرصه سیاسی و فرهنگی عراق خواند و به ارتباطات ایران با رهبران عراق از دوران صدام تا کنون اشاره کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از مذاکرات جدی خود با مقام عراقی در خصوص حل مسائل امنیتی و اقتصادی عراق در نشست امروز خبر داد و گفت که وزیر سابق امنیت ملی عراق پیشنهادات خوبی برای حل مسائل عراق داشت که مورد توجه وی قرار گرفته است.

لاریجانی با اعلام اینکه وزیرخارجه عراق در گفتگوبا متکی همتای ایرانی اش از وی برای شرکت در نشست بغداد دعوت کرده است، احتمال شرکت ایران در این نشست (با توجه به حضور آمریکا در آن) را رد نکرد .

وی در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی وجود دارد که علیرغم شرکت ایران در این نشست، مذاکرات به سرنوشت مذاکرات افغانستان که باحضور ایران و آمریکا برگزار شد، دچار نشود، گفت :‌ از ترس مرگ که نمی توانیم خود کشی کنیم .