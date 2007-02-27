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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۴۸

گفتگوی وزیر تهدیدات استراتژیک اسرائیل با مقامات روسیه درباره ایران

گفتگوی وزیر تهدیدات استراتژیک اسرائیل با مقامات روسیه درباره ایران

خبرگزاری رویترز خبر داد که وزیر تهدیدات استراژیک اسرائیل در دیدار کوتاه خود از مسکو بحث تحریم های بیشتر ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این خبرگزاری، افیگدور لیبرمن که از او در رسانه ها به عنوان وزیر عهده دار امور ایران نیز یاد می شود گفت که با مقام های روسیه تحریم های بیشتر علیه ایران را مورد بررسی قرار داده است.

در همین رابطه برخی از تحلیلگران و ناظران بر این باورند که لیبرمن در برنامه سفر خود به برسی نتایج و علل سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس را به روسیه نیز گنجانده بود.

اما در عین حال لیبرمن بدون اینکه جزئیاتی از سفر خود ارائه کند گفت: اکنون که روسیه را ترک می کنم خوش بین تر از زمانی هستم که به اینجا آمدم.

وی در رابطه با موضع روسیه در خصوص موضوع هسته ای ایران گفت : مسکو دیدگاه درستی نسبت به وضعیت دارد.

این مقام رژیم صهیونیستی همچنین یاد آور شد: اقدام نظامی علیه ایران آخرین چیزی است که اسرائیل به آن فکر می کند.

کد مطلب 454541

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