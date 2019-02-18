به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در تشریح لایحه جامع انتخابات، گفت: خلاء قانونی عدم امکان اخذ رأی پس از ساعت ۲۴ به دلیل فقدان قانون روشن و شفاف موجب گلایه مردم، مجریان، ناظران، وزیر کشور و رئیس جمهور هم بود و او همواره بر رفع این مشکل قانونی تاکید داشت تا با رفع آن بتوانیم نسبت به اخذ رای از تمام کسانی که به شعب اخذ رأی مراجعه کرده‌اند حتی پس از ساعت ۲۴ اقدام کنیم.

وی از رفع این خلاء قانونی در لایحه جامع انتخابات خبر داد و اظهار داشت: طبق ماده ۴۲ این لایحه اخذ رأی در روز جمعه به مدت ۱۰ ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود که در صورت ضرورت، وزیر کشور می‌تواند انتخابات را در سراسر کشور یا در بعضی از حوزه های انتخابیه حداکثر تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اعضای شعبه موظف هستند پس از انقضای ساعات اخذ رای تنها پس از اطمینان از اخذ رای کلیه مراجعه کنندگان به رای گیری پایان دهند.

سامانی تاکید کرد: در صورتی که اخذ رأی تا ساعت ۲۴ ادامه یابد، رای گیری از افرادی که تا قبل از مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رای گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در روز جمعه تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند پس از فراهم کردن شرایط ورود آنها به شعبه اخذ رأی و بستن درب شعبه از آنها رای گیری کنند.

وی گفت: با اجرای این کار دیگر هیچ یک از مراجعه‌کنندگان بدون اخذ رای در انتخابات به منزل باز نخواهند گشت.

سخنگوی وزارت کشور یادآورشد: اخذ رأی در داخل کشور با ارائه کارت ملی و در خارج از کشور با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی انجام می‌شود.