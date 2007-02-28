آغاز ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور از 13 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ثبت نام با تاخیر این آزمون، ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور تا تاریخ 21 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنمای دانشپذیر دوره های فراگیر مقطع کارشناسی نیز بر روی سایت دانشگاه پیام نور به آدرس www.pnu.ac.ir قابل دریافت است.

تاخیر در ثبت نام این آزمون به دلیل تقاضای مسئولین و مردم شهرهای مختلف برای گشایش شعبات دانشگاه در دیگر نقاط کشور و تقاضا برای گسترش دانشگاه از یک سو و محدودیت دانشگاه برای تامین این خواسته ها از سوی دیگر بوده است.

دانشگاه پیام نور برای هیچ یک از موسسات آموزشی مجوز برگزاری دوره های فراگیر صادر نکرده و در قبال فعالیت های آنها هیچگونه مسئولیتی عهده دار نیست. برنامه های آموزشی که از سوی دانشگاه پیام نور برای دوره های آموزشی از نیمه دوم فروردین ماه 1386 ارائه خواهد شد.