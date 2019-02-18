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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران اعلام کرد:

اجرای طرح تفکیک زباله در ۷۰۰ روستای مازندران

اجرای طرح تفکیک زباله در ۷۰۰ روستای مازندران

ساری - مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در ۷۰۰ روستای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اصغریان در نشست با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در خصوص نقش بانوان در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در ۷۰۰ روستای مازندران خبر داد و گفت: این طرح هم اینک در روستاهای یاد شده در حال انجام و اجراست.

اصغریان با بیان این که نقش بانوان در فرهنگ سازی برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء بسیار تاثیرگذار است، گفت: بانوان می توانند فرهنگ سازی لازم را در این راستا از خانواده شروع کنند.

سمیه قاسمی طوسی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به این که بانوان نقش مهمی در تربیت نسل مسئولیت پذیر جامعه در حوزه های مختلف اجتماعی ایفا می کنند، افزود: امور بانوان آماده همکاری با اداره کل امور روستایی در خصوص اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا است .

کد مطلب 4545426

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