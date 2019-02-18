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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان:

خسارتی از زلزله چابهار گزارش نشده است

خسارتی از زلزله چابهار گزارش نشده است

زاهدان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در حوالی شهرستان چابهار گفت: تاکنون خسارتی از این زلزله گزارش نشده است.

عبدالرحمن شهنوازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۸ و ۴۱ دقیقه و با بزرگی ۳.۷ ریشتر، حوالی شهرستان چابهار  واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق تیم های ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند، افزود: بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۰  کیلومتری زمین و در ۶۱ کیلومتری چابهار، ۲۶۷۷ کیلومتری نگور و ۷۸ کیلومتری کنارک سیستان و بلوچستان رخ داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، تصریح کرد: پس از بررسی ها تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاع‌رسانی لازم انجام می شود.

کد مطلب 4545428

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