هیات انتخاب و داوران پنجمین دوره «جایزه فرشته» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری چهار دوره «جایزه‌ فرشته» و با توجه به حضور جوانان علاقه‌مند به حوزه‌های داستان‌نویسی و عکس، شهرکتاب فرشته تصمیم بر آن گرفت تا پنجمین دوره‌ از این اتفاق فرهنگی- هنری را با موضوع «جاده» در دو بخش داستانِ کوتاه و عکس و با هدف کشف و معرفی استعدادهای درخشان، ترویج فرهنگ کتابخوانی، ترویج زبان فارسی و ضرورت نگاهی متفاوت به عکاسی برگزار کند.

با این هدف و پس از بررسی‌های کارشناسی، کاوه فولادی نسب، حسن محمودی و آرش صادق بیگی؛ اعضای هیات انتخاب، و ناهید طباطبایی، علی خدایی و شیوا ارسطویی داوران بخش داستان کوتاه پنجمین دوره «جایزه فرشته» خواهند بود.

در بخش داستان کوتاه، آثار ارسالی باید در فرمت doc یا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات ۳۵۰۰ کلمه باشد. همچنین داستانِ ارسالیِ شرکت‌کنندگان در این رقابت نباید پیش از این در جایی منتشر شده باشد، مضافا اینکه هر نویسنده امکان ارسال تنها یک اثر را به دبیرخانه «جایزه فرشته» خواهد داشت. علاقمندان برای تکمیل فرم ثبت‌نام آنلاین و ارسال آثار خود می‌توانند به وب‌سایت جایزه فرشته به نشانی: http://jayezefereshteh.org مراجعه نمایند.

مهلت ارسال آثار از یکم دی‌ماه ۱۳۹۷ لغایت سی‌ویکم فروردین ماه ۱۳۹۸ خواهد بود. همچنین علاقمندان جهت هرگونه سوال می‌توانند با شماره ۰۹۰۲۸۲۲۰۰۴۵ از طریق تلگرام در ارتباط باشند.

گفتنی است «جایزه فرشته» پس از یک دوره تجربه چهارساله، از امسال به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه جایزه فرشته، خردادماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار خواهد شد.