اجرای طرح احیای پوشش گیاهی تالاب هامون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان، وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان از عملیات اجرایی طرح مدیریت آب در تالاب هامون بازدید کرد.

وی افزود: در پی ورود آب به تالاب هامون عملیات بازگشایی مسیرهای آبرسانی به کانون های تولید گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی جنگل خشک شده «بش دلبر» در تالاب هامون با سرعت بیشتری دنبال می شود.

پورمردان ادامه داد: در بازدیدی که از عملیات اجرایی کانال انتقال آب از هامون صابری به منطقه «بش دلبر» و منطقه «نه طایفه» داشتیم عملیات حفر کانال براساس برنامه ریزی های انجام شده توسط پیمانکار پروژه با سرعت انجام می شود و امیدواریم در صورت بارندگی و ورود آب بتوانیم با آبرسانی به کانون های گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی این مناطق از میزان ذرات معلق در هوا کاسته شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان در ادامه از خاکریز احدات شده جهت مدیریت آب در منطقه «درد دل» هامون صابری بازدید و از برنامه ریزی جهت ترمیم آن با توجه به وضعیت بحرانی آب در سیستان خبر داد.