معاون دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی معاون دانشجویی برگزیده کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، شصت و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور با حضور مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم صمد حاج جباری معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، بر اساس نظام ارزیابی عملکرد برای تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر در ارایه تسهیلات و خدمات رفاهی توام با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان، به عنوان معاون دانشجویی برتر کشور برگزیده شد.