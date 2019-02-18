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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

معاون دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی معاون دانشجویی برگزیده کشوری شد

معاون دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی معاون دانشجویی برگزیده کشوری شد

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: معاون دانشجویی این دانشگاه در شصت و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به عنوان معاون دانشجویی برگزیده کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، شصت و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور  با حضور مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم صمد حاج جباری معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، بر اساس نظام ارزیابی عملکرد برای تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر در ارایه تسهیلات و خدمات رفاهی توام با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان، به عنوان معاون دانشجویی برتر کشور برگزیده شد.

کد مطلب 4545459
زهرا سیفی

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