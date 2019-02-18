به گزارش خبرگزاری مهر کتاب «نقاشی قهوه خانه» واقعه ای را روایت می‌کند که کشته شدن برخی از سران اپوزیسیون خارج از کشور، قطع ارتباط ایران و کشورهای اروپایی و دادگاهی جنجالی و بسیار طولانی را در پی داشت.

واقعه میکونوس آلمان روایت‌ های متعدد به خود دیده است اما هنوز معماها و پیچیدگی‌ های آن به جای خود باقی است. این کتاب، خاطرات کاظم دارابی یکی از متهمان دادگاه میکونوس است که با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شده و در کمتر از دو هفته از انتشار به چاپ دوم رسیده است.

ترور چهار تن از فعالان سیاسی اپوزیسیون و از آن جمله صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، پنج‌شنبه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس در برلین به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ آلمان تبدیل شد و روابط میان آلمان و اروپا با ایران را تا حد اخراج سفرا تیره کرد. کاظم دارابی، دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان در جریان دادرسی‌ها و در دادگاهی با حضور ۱۷۰ شاهد و از آن جمله بنی‌صدر، نخست‌وزیر مخلوع ایران، محکوم به حبس ابد شد.

کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» به قلم محسن کاظمی، خاطرات دارابی را از کودکی تا درگیری در ماجرای میکونوس و دادگاه و درنهایت زندان براساس مصاحبه‌های شفاهی دربردارد. دارابی که پس از گذراندن ۱۵ سال از دوران حبس خود و اخراج از آلمان به ایران بازگشته است، روایت خود را از ماجرای میکونوس به دست می‌دهد و تلاش می‌کند با واکاوی اسناد، بی‌گناهی خود را نشان دهد.

لازم به ذکر است چاپ اول کتاب «نقاشی قهوه خانه» با تیراژ ۱۲۵۰ نسخه در ۶۶۶ صفحه خاطرات و سیصد صفحه شامل اسناد و مدارک دادگاه میکونوس، عکسهای ضمیمه و حکم دادگاه در ۱۵ بهمن ماه ۹۷ منتشر شد.