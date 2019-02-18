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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

کتاب «نقاش قهوه‌خانه» در دو هفته چاپ دومی شد

کتاب «نقاش قهوه‌خانه» در دو هفته چاپ دومی شد

خاطرات کاظم دارابی از واقعه میکونوس آلمان نوشته محسن کاظمی با استقبال کم نظیر مخاطبان رو به رو شد و در کمتر از دو هفته به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر کتاب «نقاشی قهوه خانه» واقعه ای را روایت می‌کند که کشته شدن برخی از سران اپوزیسیون خارج از کشور، قطع ارتباط ایران و کشورهای اروپایی و دادگاهی جنجالی و بسیار طولانی را در پی داشت.

واقعه میکونوس آلمان روایت‌ های متعدد به خود دیده است اما هنوز معماها و پیچیدگی‌ های آن به جای خود باقی است. این کتاب، خاطرات کاظم دارابی یکی از متهمان دادگاه میکونوس است که با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شده و در کمتر از دو هفته از انتشار به چاپ دوم رسیده است.

ترور چهار تن از فعالان سیاسی اپوزیسیون و از آن جمله صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، پنج‌شنبه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس در برلین به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ آلمان تبدیل شد و روابط میان آلمان و اروپا با ایران را تا حد اخراج سفرا تیره کرد. کاظم دارابی، دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان در جریان دادرسی‌ها و در دادگاهی با حضور ۱۷۰ شاهد و از آن جمله بنی‌صدر، نخست‌وزیر مخلوع ایران، محکوم به حبس ابد شد.

 کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» به قلم محسن کاظمی، خاطرات دارابی را از کودکی تا درگیری در ماجرای میکونوس و دادگاه و درنهایت زندان براساس مصاحبه‌های شفاهی دربردارد. دارابی که پس از گذراندن ۱۵ سال از دوران حبس خود و اخراج از آلمان به ایران بازگشته است، روایت خود را از ماجرای میکونوس به دست می‌دهد و تلاش می‌کند با واکاوی اسناد، بی‌گناهی خود را نشان دهد.

لازم به ذکر است چاپ اول کتاب «نقاشی قهوه خانه» با تیراژ ۱۲۵۰ نسخه در ۶۶۶ صفحه خاطرات و سیصد صفحه شامل اسناد و مدارک دادگاه میکونوس، عکسهای ضمیمه  و حکم دادگاه در ۱۵ بهمن ماه ۹۷ منتشر شد.

کد مطلب 4545466
حمید نورشمسی

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