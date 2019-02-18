تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین برنامه های هماهنگی ترویج کشاورزی و معرفی تولیدکنندگان برتر و الگوهای موفق بخش کشاورزی بر اساس شاخص افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب، سلامت و کیفیت تولید و تکنولوژی های نوین است.

شراره شیبانی با بیان اینکه در حوزه معرفی الگوهای موفق و برتر کمیته های فنی تشکیل شده است که در یک بازه زمانی یک ساله به امر معرفی تولیدکنندگان برتر می پردازد، افزود: تهیه و تکمیل پرسشنامه های مربوطه، بازدید های میدانی، ثبت رکورد، ارزیابی و داوری از مهم ترین فعالیت های کمیته شناسایی و معرفی تولید کنندگان برتر است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سطح ملی ۱۵۰ رشته معرفی می شود که در سال گذشته ۵۶ رشته در خراسان جنوبی تشکیل و به عرصه رقابت رفته است، گفت: طی سال گذشته همچنین ۱۶ بازدید ملی را داشته ایم و ۱۴ نفر توانستند کسب نمونه ملی را برای خراسان جنوبی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ نمونه ملی و در سال جاری ۱۴ نمونه تولید ملی را در سطح استان داشته ایم، عنوان کرد: در سال جاری ۲۲۹ پرونده از مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها به ستاد استان جهت بررسی ارسال شده که بیشترین آن ها در حوزه تولیدات دامی با ۵۳ فقره و کمترین شیلات و آبزیان با هفت فقره پرونده بوده است.

شیبانی با اشاره به اینکه پس از بررسی های نهایی پرونده ها تعداد ۴۶ نفر تولیدکننده برتر در سطح استان انتخاب شدند، بیان کرد: از مجموع تولیدکنندگان برتر تعداد ۳۹ نفر آقا و هفت نفر خانم هستند.

وی ادامه داد: شهرستان بیرجند با هفت نفر بیشترین و شهرستان درمیان با یک نفر کمترین تولیدکننده نمونه استانی را به خود اختصاص داده است.