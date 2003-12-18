ناكامي تلاشهاي مصر براي بر قراري آتش بس در اراضي اشغالي فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، هيئت امنيتي مصر پس از برپايي نشست گروه هاي فلسطيني در قاهره كه بدون نتيجه به پايان رسيد درسفر به فلسطين و ديدار با سران گروه ها ي فلسطيني تلاش كردند با برقراري آتش بس مجدد طرح نقشه را ه را دوباره احيا كنند اما گروه هاي فلسطيني طرح هيئت مصري را رد و در ضمانت هاي آمريكا ابراز ترديد كردند.

محمد الهندي از مسئولان جنبش جهاد اسلامي پس از نشست مشترك با هيئت مصري درغزه اعلام كرد براي دست يابي به آتش بس با اسراييل به توافق نرسيديم. وي اضافه كرد : موضع جهاد اسلامي واضح است و تغيير نخواهد كرد.

عبدالعزيز الرنتيسي سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) نيز از پافشاري بر تصميمات اتخاذ شده در نشست قاهره مبني بر قبول نكردن آتش بس تاكيد كرد.

منابع فلسطيني اعلام كردند ضمانت هاي آمريكا شامل اعمال فشار براسراييل براي عقب نشيني نظاميان خود از مرزهاي پيش از آغازانتفاضه مسجد الاقصي و همچنين اعمال فشار بر اسراييل براي اجراي نقشه راه به منظور متوقف ساختن كشتار فلسطينيان و يورش به اراضي فلسطيني مي باشد.

يك مقام تشكيلات خودگردان فلسطيني دراين باره گفت: آمريكايي ها خواهان بر قراري آتش بس دوجانبه هستند و عمرسليمان رئيس سازمان جاسوسي مصر در سفر به آمريكا توانست دراين باره به ضمانت هايي دست يابد .

